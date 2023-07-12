Anpassung des Angebots an die Bedürfnisse der Nutzer der Linie 701
Das Angebot der Linie 701 wird samstags während der Schulzeit und in den kurzen Ferien verstärkt, mit einem Bus alle 20 Minuten statt alle 25 Minuten.
Die Linie bedient wieder die Hotelzone von Mesnil-Amelot.
Linie 705 fusioniert mit 703
Die Linien 703 und 705 werden zu einer einzigen Linie: Linie 703. Der Service zum Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard wird vereinfacht, die Benutzer können schneller von Saint-Pathus und Saint-Soupplets zum Bahnhof gelangen.
Verbesserung der Verbindung zwischen den Bahnhöfen Louvres und Roissypole mit der Linie 702
Ab dem 28. August 2023 erleichtern neue Fahrpläne und Frequenzen die Verbindungen mit der RER D am Gare de Louvres und der RER B am Gare de Roissypole.
Der Stadtteil Rond-point de l'Etang wird während der Hauptverkehrszeit von der Linie 711 bedient.
Erweitern Sie das Angebot zwischen Saint-Mard und Villeroy mit dem 710
Ab dem 28. August 2023 fährt alle 30 Minuten ein Bus der Linie 710 während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag von Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly nach Dammartin-en-Goële:
- 6 zusätzliche Rennen morgens und abends zwischen Montgé und Villeroy.
Die Linie 710 passt ihre Fahrpläne an die der Züge der Linie K an, um die Verbindung zu verbessern.
Das Lycée Charles de Gaulle wird von der neuen Linie 712 bedient.
Schaffung einer Schullinie 712 auf der Grundlage der aktuellen Linien 710 und 711
Ab dem 4. September 2023 wird eine neue Linie geschaffen, um das Collège Georges Brassens in Saint-Mard, das Lycée Charles de Gaulle in Longperrier und die Schulen in Meaux schneller zu erreichen.
Ab 11. September 2023:
712 D: neues Rennen um 18:40 Uhr vom Bahnhof Meaux in Richtung Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: neues Rennen um 8:15 Uhr vom Bahnhof Dammartin Juilly-Saint-Mard zum 2. Eingang der Privatschulen von Meaux.
Verbinden Sie den Sektor Moussy mit dem Bahnhof Dammartin-Juilly Saint Mard mit der 711
Ab dem 28. August 2023 wird die Linie 711 vereinfacht: Sie bedient den Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard von Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux und Villeneuve-sous-Dammartin.
- Abschnitt Saint-Mard – Meaux: von der 712 übernommen
- Abschnitt Saint-Mard – Othis: von der 708 übernommen
- Abschnitt Villeneuve-sous-Dammartin – Othis: 701
- Abschnitt Saint-Mard – Longperrier: von der 709 übernommen
Die Linie wird bis zur Haltestelle "La Fortelle" in Moussy-le-Neuf verlängert. Es wird auch eine neue Haltestelle bedient: die Haltestelle "Les Archers" in Longperrier.
Das Collège de Moussy-le-Neuf wird ab dem 4. September 2023 von der Linie 711 bedient.
Die Berufung der Linie 716 wiederherstellen
Die Linie 756 ändert ihre Nummer: Ab dem 4. September 2023 wird sie in 716 umnummeriert.
Die Linie verbindet das Collège Cours Bautain in Juilly von Moussy-le-Neuf, Othis, Dammartin und Saint-Mard.
Verbesserung der Verbindung zwischen den Bahnhöfen Mitry-Claye und Dammartin-Juilly-Saint-Mard mit der Linie 22
Ab dem 28. August 2023 wird die Linie 22 die Verbindungen mit der Linie K erleichtern und alle 30 Minuten den Bahnhof Mitry-Claye über die Gemeinden Juilly und Thieux mit dem Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard verbinden.
Die Linie wird den Bahnhof Thieux Nantouillet bedienen.
Die Lösung für Reisen außerhalb der Hauptverkehrszeiten und samstags dank des TàD goële
Der Stadtteil Beaumarchais in Othis wird von der TàD goële (Z1 und Z2) bedient
Von Montag bis Freitag werden 2 Abendabfahrten vom Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard um 20:52 und 21:49 Uhr angeboten, um Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard und Rouvres zu erreichen.
Um es zu buchen, ist es ganz einfach:
Gehe zu:
· Die TàD IDFM App
· auf der Website tad.iledefrance-mobilites.fr
· telefonisch unter 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.
Erreichen Sie den Bahnhof Meaux einfacher mit der Verstärkung des Tages- und Abendangebots dank der Linie 704
Ab dem 28. August 2023 wird die Linie 704 den Bahnhof Meaux erreichen. Busse früher, später und öfter für eine Verbindung mit der Linie P. Mit einem Bus alle 20 Minuten während der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag.
Schulfahrten von der Linie 704 werden auf die Linie 714 umgestellt.
Eine Schullinie 714 für die Schulen von Saint-Soupplets und Meaux
Ab dem 4. September 2023 bedient die Schullinie 714 die Schulen in Meaux (Lycée Bossuet, Lycée Pierre de Coubertin, Lycée Jean-Vilar), das Collège Nicolas Tronchon in Saint-Soupplets und das Collège Henri IV.
Ab dem 11. September 2023 bedient die Linie 714A neue Haltestellen in der Stadt Saint-Soupplets.