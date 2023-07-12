Verbesserung der Verbindung zwischen den Bahnhöfen Louvres und Roissypole mit der Linie 702

Ab dem 28. August 2023 erleichtern neue Fahrpläne und Frequenzen die Verbindungen mit der RER D am Gare de Louvres und der RER B am Gare de Roissypole.

Der Stadtteil Rond-point de l'Etang wird während der Hauptverkehrszeit von der Linie 711 bedient.