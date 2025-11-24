Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Zugang zum Flughafen Paris - Charles de Gaulle in nur 1 Stunde von Argenteuil über den Bahnhof Saint-Denis Pleyel.

Die Ankunft der Expresslinie 9517 ermöglicht es, den Flughafen Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) in Verbindung mit der RER B zu erreichen:

In nur 1 Stunde vom Bahnhof Argenteuil - in Verbindung mit dem J-Zug

In 45 Minuten von Saint-Denis - in Verbindung mit den RER B und D und den U-Bahnen 13 und 14

Die Linie 9517 verkehrt täglich von Montag bis Sonntag von 5:10 bis 00:30 Uhr: