Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Zugang zum Flughafen Paris - Charles de Gaulle in nur 1 Stunde von Argenteuil über den Bahnhof Saint-Denis Pleyel.
Die Ankunft der Expresslinie 9517 ermöglicht es, den Flughafen Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) in Verbindung mit der RER B zu erreichen:
- In nur 1 Stunde vom Bahnhof Argenteuil - in Verbindung mit dem J-Zug
- In 45 Minuten von Saint-Denis - in Verbindung mit den RER B und D und den U-Bahnen 13 und 14
Die Linie 9517 verkehrt täglich von Montag bis Sonntag von 5:10 bis 00:30 Uhr:
- Montag bis Freitag mit einem Bus alle 15 Minuten von 6 bis 9 Uhr und von 15.30 bis 19 Uhr und den Rest des Tages alle 30 Minuten
- Am Wochenende mit einem Bus alle 20 Minuten tagsüber und alle 30 Minuten abends
Express-Linien: moderne Reisebusse für angenehme Reisen
Die Flotte der Linie 9517 besteht ausschließlich aus neuen Fahrzeugen, die mit Biomethan betrieben werden und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Die Busse sind mit Klimaanlage und USB-Anschlüssen ausgestattet, sodass Sie bequem reisen können.
Ihre Reisen mit der Linie 9517 zeichnen sich nicht nur durch die charakteristische Geschwindigkeit der Expresslinien aus, sondern auch durch die Einsparung von Freizeit, die sie bieten: Reisen Sie ohne den Stress des Fahrens und verwandeln Sie eine Reisezeit in einen Moment der Arbeit oder Entspannung!
Mit der Expresslinie 9517 fahren Sie zum Flughafen Roissy - Charles de Gaulle!
Die Anreise zum Flughafen von Argenteuil, Saint-Denis Pleyel oder Paris war noch nie so einfach!
Alle Fahrzeuge sind mit Gepäckräumen und Frachträumen ausgestattet, damit Sie sich für den Bus entscheiden können, um zum Flughafen zu gelangen. Wenn Sie sich für den 9517 entscheiden, entscheiden Sie sich für Komfort, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit! Es ist kostenlos, wenn Sie ein Navigo-Paket besitzen, 1,64 € mit dem Navigo Liberté + Pass, 2,05 € mit dem Navigo Easy Pass und 2,55 €, wenn Sie das Bordticket CB oder SMS wählen.
Um das Busangebot zum Flughafen Paris Roissy – Charles de Gaulle zu vervollständigen, wird Transdev Express Roissy ab dem 1. März auch die Linien 350 und 351 betreiben, die historisch von der RATP betrieben wurden.