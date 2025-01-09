Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet des Pays Briard
Warum ändern sich die Zeilennummern?
Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.
Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet des Pays Briard starten nun alle Buslinien mit 31.
Wann immer möglich, wurde die alte Nummer so weit wie möglich verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 01 wird zu 3101 usw.).
Schließlich beginnen die Nummern der Express-Linien mit der Nummer ihrer Abteilung (Express 16 wird zur Linie 7716).
Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?
Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!
Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.
Die alte Linie 11 wird zur besseren Lesbarkeit durch drei neue Zeilen ersetzt:
- Linie 3111 : Sie ermöglicht die Zubringung zum Bahnhof Gretz-Armainvilliers für die südlich des Bahnhofs gelegenen Stadtteile
- Linie 3112 : Sie verbindet die Bahnhöfe Gretz-Armainvilliers und Tournan-en-Brie und bedient das Stadtzentrum von Gretz-Armainvilliers und das Viertel Vieux Moulin
- Linie 3113 : Diese Linie bedient das Gewerbegebiet Gilbert PILLET in Gretz-Armainvilliers
On-Demand-Verkehrslinien, die besser an die Mobilitätsbedürfnisse der Fahrgäste angepasst sind
Die derzeitigen Verbindungen zu den Gemeinden Gretz-Armainvilliers und Tournan-en-Brie außerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen durch ein On-Demand-Verkehrssystem in "virtuellen Linien", d. h. die Routen der Linien 11 in Gretz-Armainvilliers und 7 in Tournan-en-Brie mit festen Fahrplänen). Ab dem 17. Februar 2025 wird sich der Dienst mit der Schaffung einer einzigen On-Demand-Verkehrszone weiterentwickeln, die beide Gemeinden bedient.
Der Service bleibt zwischen 9 und 17 Uhr verfügbar.
Der große Unterschied: Die Fahrt ist zwischen jeder Haltestelle der aktuellen Linien 7 und 11 und einem der folgenden Generatoren möglich: Bahnhof Tournan-en-Brie, Bahnhof Gretz-Armainvilliers, Klinik Tournan, ZA Gretz und Tournan. Auch die Bewegung zwischen diesen Generatoren wird möglich sein.
Was sind die Vorteile eines zonalen TAD?
Der zonale TAD ermöglicht eine größere zeitliche Freiheit der Buchung: Die Kunden sind nicht mehr gezwungen, nach den Fahrplänen einer virtuellen Linie zu reisen. So wird das Reisen außerhalb der Stoßzeiten erleichtert.
So finden Sie die Informationen aller Ihrer Zeilen:
Website: www.iledefrance-mobilites.fr und mobile App Île-de-France Mobilités
So berechnen Sie Ihre Route:
> Fortbewegung > Reiseroute
> Bewegen Sie sich > Zeitpläne> Wählen Sie eine Linie aus
So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):
Nachrichten > Pays Briard
Auf Twitter: @PaysBriard_IDFM
Telefonisch unter 01 80 97 93 41