Ähnliche Nachrichten

Gute Nachrichten für alle Nachtreisenden!

Egal, ob Sie spät ausgehen, Ihren Tag sehr früh beginnen oder einfach nur nach einer bequemen Lösung suchen, um die Hauptstadt zu erreichen, der Nachtbus N123 ist genau das Richtige für Sie.

Regelmäßige Abfahrten stündlich ab 23:40 Uhr – Verpassen Sie nicht Ihre Züge, Flüge oder Pariser Abende!

– Verpassen Sie nicht Ihre Züge, Flüge oder Pariser Abende! Umweltfreundlich und ökonomisch – Billiger als ein Taxi, umweltfreundlicher als das Auto.

– Billiger als ein Taxi, umweltfreundlicher als das Auto. Ideal für Nachtarbeiter, Nachtschwärmer oder Morgenreisende.

18 bequeme Haltestellen auf dem Territorium und im Herzen von Paris.

Mit dem Nachtbus N123 profitieren Sie von einer zuverlässigen und flexiblen Lösung für Ihre Nachtfahrten.



Vereinfachen Sie Ihre Nachtfahrten und erreichen Sie Paris mit Zuversicht!