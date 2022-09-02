Wussten Sie schon? Sie können Ihre Transport ticket in Ihrer Nähe kaufen und aufladen!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Passes Navigo, ImagineR, Navigo Easy… Kaufen oder laden Sie Ihren Navigo in Ihren autorisierten lokalen Geschäften auf.

Ihr Busnetz Argenteuil Boucles de Seine bietet Ihnen ein Netz von Händlern, die den Verkauf und das Aufladen von Navigo-Pässen sicherstellen (ausgenommen Jahresabonnement).

Dieses lokale Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Ihren Pass zu kaufen oder aufzuladen, ohne in Spitzenzeiten in den Warteschlangen von Filialen, Geldautomaten oder Ticketschaltern warten zu müssen.

Lokale Geschäfte in Argenteuil Boucles de Seine

  • TABAGALLIA
    Einkaufszentrum Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
  • TABAK DES RATHAUSES
    20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
  • KATZENTABAK
    5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
  • TABAK LA CIVETTE DE CROISSY
    16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

Sie können Ihre Transport ticket auch in den folgenden Handelsbüros kaufen oder aufladen:

  • Busbahnhof Argenteuil
  • Busbahnhof Sartrouville
  • Bahnhof Saint-Germain-en-Laye (RER)

Finden Sie alle Verkaufsstellen in Île-de-France auf : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente

Ähnliche Nachrichten