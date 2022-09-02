Ähnliche Nachrichten

Ihr Busnetz Argenteuil Boucles de Seine bietet Ihnen ein Netz von Händlern, die den Verkauf und das Aufladen von Navigo-Pässen sicherstellen (ausgenommen Jahresabonnement).

Dieses lokale Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Ihren Pass zu kaufen oder aufzuladen, ohne in Spitzenzeiten in den Warteschlangen von Filialen, Geldautomaten oder Ticketschaltern warten zu müssen.

Lokale Geschäfte in Argenteuil Boucles de Seine

TABAGALLIA

Einkaufszentrum Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson

TABAK DES RATHAUSES

20 Rue Gambetta, 78800 Houilles

KATZENTABAK

5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou

TABAK LA CIVETTE DE CROISSY

16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

Sie können Ihre Transport ticket auch in den folgenden Handelsbüros kaufen oder aufladen:

Busbahnhof Argenteuil

Busbahnhof Sartrouville

Bahnhof Saint-Germain-en-Laye (RER)

Finden Sie alle Verkaufsstellen in Île-de-France auf : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente