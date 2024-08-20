Ähnliche Nachrichten

Die Schulanfangszeiten sind verfügbar!

Veröffentlicht am

Alle Ihre Stundenpläne für den Beginn des Schuljahres 2024 finden Sie hier!

Nachfolgend finden Sie alle Fahrpläne Ihrer Linien, die ab dem 2. September 2024 gültig sind.

Bitte beachten Sie, dass während der Paralympischen Spiele Paris 2024 das Angebot der Linie 46 vom 02.09.2024 bis zum 08.09.2024 geändert wird.

Fahrplan Linie 46 vom 02/09/2024 bis 08/09/2024 nur

 -  5.5 MB

Fahrplan Linie 46

 -  1.7 MB

Fahrplan Linie 3301 ab 2. September 2024

 -  1.2 MB

Fahrplan Linie 3302 ab 2. September 2024

 -  873.7 KB

Fahrplan Linie 3303 ab 2. September 2024

 -  821.3 KB

Fahrplan Linie 3304 ab 2. September 2024

 -  888.2 KB

Fahrplan Linie 3305 ab 2. September 2024

 -  766.7 KB

Fahrplan Linie 3306 ab 2. September 2024

 -  498.9 KB

Fahrplan Linie 3307 ab 2. September 2024

 -  423.7 KB

Fahrplan Linie 3308 ab 2. September 2024

 -  405.5 KB

Fahrplan Linie 3310 ab 2. September 2024

 -  692.2 KB

Fahrplan Linie 3311 ab 2. September 2024

 -  678.2 KB

Fahrplan Linie 3315 ab 2. September 2024

 -  756.1 KB

Fahrplan Linie 3319 ab 2. September 2024

 -  3.5 MB

