Ähnliche Nachrichten

Die Haltestellen der Linie 18 werden wie folgt von den Linien 6, 9, 10 und Express 1 übernommen:

Bahnhof Marly-le-Roi - Bèque: Berichte auf den Expresslinien 1, 9, 10 und 6

St Fiacre: Expresslinien 1, 10 oder 9

Glaxo Rougemonts: Expresslinie 1

Plains Champs: Expresslinien 1, 10 oder 6

Bois Joly: Expresslinie 1

Corbellerie: Expresslinie 1

Route de Versailles: Expresslinie 1

Ihre Linie 18s ändert sich mit neuen Fahrplänen und einer neuen Route.