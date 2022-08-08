Ähnliche Nachrichten

Die Haltestellen der Linie 18 werden wie folgt von den Linien 6, 9, 10 und Express 1 übernommen:
- Bahnhof Marly-le-Roi - Bèque: Berichte auf den Expresslinien 1, 9, 10 und 6
- St Fiacre: Expresslinien 1, 10 oder 9
- Glaxo Rougemonts: Expresslinie 1
- Plains Champs: Expresslinien 1, 10 oder 6
- Bois Joly: Expresslinie 1
- Corbellerie: Expresslinie 1
- Route de Versailles: Expresslinie 1
Ihre Linie 18s ändert sich mit neuen Fahrplänen und einer neuen Route.
Finden Sie alle Informationen zu Ihren Flyern, die in Ihrer Verkaufsagentur erhältlich sind oder indem Sie uns kontaktieren:
Auf Twitter: @StGermain_IDFM
Per Telefon: 01 30 15 55 08
In der Handelsvertretung: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Bis bald auf unseren Linien!