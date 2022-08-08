Ähnliche Nachrichten

Ihre Gewohnheiten ändern sich auf Linie 18

Ab dem 29. August 2022 ändert die Linie 18S ihre Route und ihren Fahrplan. Die Linie 18 weicht den Linien 6, 9, 10 und Express 1.

Fahrplan 2022-2023

Die Haltestellen der Linie 18 werden wie folgt von den Linien 6, 9, 10 und Express 1 übernommen:

  • Bahnhof Marly-le-Roi - Bèque: Berichte auf den Expresslinien 1, 9, 10 und 6
  • St Fiacre: Expresslinien 1, 10 oder 9
  • Glaxo Rougemonts: Expresslinie 1
  • Plains Champs: Expresslinien 1, 10 oder 6
  • Bois Joly: Expresslinie 1
  • Corbellerie: Expresslinie 1
  • Route de Versailles: Expresslinie 1

Ihre Linie 18s ändert sich mit neuen Fahrplänen und einer neuen Route.

Fahrplan Linie 18S
Der neue Fahrplan der Linie 18S ab 29.08.2022

Finden Sie alle Informationen zu Ihren Flyern, die in Ihrer Verkaufsagentur erhältlich sind oder indem Sie uns kontaktieren:

Auf Twitter: @StGermain_IDFM

Per Telefon: 01 30 15 55 08

In der Handelsvertretung: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Bis bald auf unseren Linien!

