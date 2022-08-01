Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert Transport on Demand?

Buchen Sie Ihre Fahrt zwischen Abfahrts- und Ankunftshaltestellen, bis zu 30 Tage vor Ihrer Reise und bis zu 1 Stunde vor Abfahrt.

Sie können sich anmelden und dann eine oder mehrere Fahrten zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl von Montag bis Freitag von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) anmelden und buchen:

· über die mobile App TàD Île-de-France Mobilités

· auf der Plattform tad.idfmobilites.fr

· telefonisch, Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, unter 09.70.80.96.63.

Dieser Service steht allen offen und alle tickets des Transports in der Region Ile-de-France (Navigo-Pass, imagine R-Karte, Navigo Easy Loaded Pass usw.) werden an Bord der TàD 78 akzeptiert.

Informationen und Reservierungen

Laden Sie die App von GOOGLE Play herunter

Laden Sie die App aus dem App Store herunter