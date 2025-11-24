Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Zugang zum Flughafen Paris - Charles de Gaulle in nur 1 Stunde von Ermont - Eaubonne über den Bahnhof Garges - Sarcelles

Die Ankunft der Expresslinie 9509 ermöglicht es Ihnen, den Flughafen Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) in Verbindung mit der RER B zu erreichen:

In nur 1 Stunde vom Bahnhof Ermont - Eaubonne - in Verbindung mit den Zügen RER C und H und J

In 23 Minuten vom Bahnhof Garges Sarcelles - in Verbindung mit RER D und Straßenbahn T5

Die Linie 9509 verkehrt täglich von Montag bis Samstag: