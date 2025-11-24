Ähnliche Nachrichten

Start der Expresslinie 9509 am 1. Dezember 2025

Die Expresslinie 9509 verbindet den Bahnhof Ermont - Eaubonne über den Bahnhof Garges - Sarcelles mit Roissypôle. Es wird den Flughafen Paris - Charles de Gaulle und das Flughafengelände erreichen und gleichzeitig eine Verbindung mit dem RER B gewährleisten.

Ein neuer Zugang zum Flughafen Paris - Charles de Gaulle in nur 1 Stunde von Ermont - Eaubonne über den Bahnhof Garges - Sarcelles

Die Ankunft der Expresslinie 9509 ermöglicht es Ihnen, den Flughafen Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) in Verbindung mit der RER B zu erreichen:

  • In nur 1 Stunde vom Bahnhof Ermont - Eaubonne - in Verbindung mit den Zügen RER C und H und J
  • In 23 Minuten vom Bahnhof Garges Sarcelles - in Verbindung mit RER D und Straßenbahn T5

Die Linie 9509 verkehrt täglich von Montag bis Samstag:

  • Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr mit einem Bus alle 15 Minuten von 6 bis 9 Uhr und von 15:30 bis 19 Uhr und den Rest des Tages alle 30 Minuten
  • Samstags stündlich mit einem Bus

Express-Linien: moderne Reisebusse für angenehme Reisen

Die Flotte der Linie 9509 besteht ausschließlich aus neuen Fahrzeugen, die mit grünem Erdgas (NGV) betrieben werden und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Die Busse sind mit Klimaanlage und USB-Anschlüssen ausgestattet, sodass Sie bequem reisen können. Ihre Reisen mit der Linie 9509 zeichnen sich nicht nur durch die für Expresslinien charakteristische Geschwindigkeit aus, sondern auch durch die Ersparnis an Freizeit, die sie bieten: Reisen Sie ohne den Stress des Fahrens und verwandeln Sie eine Reisezeit in einen Moment der Arbeit oder Entspannung!

Neue Expressbusse der Linie 9509

Vier Schnellbusse aufgereiht

