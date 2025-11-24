Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Zugang zum Flughafen Paris - Charles de Gaulle in nur 1 Stunde von Ermont - Eaubonne über den Bahnhof Garges - Sarcelles
Die Ankunft der Expresslinie 9509 ermöglicht es Ihnen, den Flughafen Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) in Verbindung mit der RER B zu erreichen:
- In nur 1 Stunde vom Bahnhof Ermont - Eaubonne - in Verbindung mit den Zügen RER C und H und J
- In 23 Minuten vom Bahnhof Garges Sarcelles - in Verbindung mit RER D und Straßenbahn T5
Die Linie 9509 verkehrt täglich von Montag bis Samstag:
- Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr mit einem Bus alle 15 Minuten von 6 bis 9 Uhr und von 15:30 bis 19 Uhr und den Rest des Tages alle 30 Minuten
- Samstags stündlich mit einem Bus
Express-Linien: moderne Reisebusse für angenehme Reisen
Die Flotte der Linie 9509 besteht ausschließlich aus neuen Fahrzeugen, die mit grünem Erdgas (NGV) betrieben werden und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Die Busse sind mit Klimaanlage und USB-Anschlüssen ausgestattet, sodass Sie bequem reisen können. Ihre Reisen mit der Linie 9509 zeichnen sich nicht nur durch die für Expresslinien charakteristische Geschwindigkeit aus, sondern auch durch die Ersparnis an Freizeit, die sie bieten: Reisen Sie ohne den Stress des Fahrens und verwandeln Sie eine Reisezeit in einen Moment der Arbeit oder Entspannung!
Vier Schnellbusse aufgereiht