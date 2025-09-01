Ähnliche Nachrichten

Mit den Linien 4501 und 4504 bequeme Verbindungen zu Bahnhöfen und Gewerbegebieten

Mit den Linien 4501 und 4504 profitieren Sie von direkten Verbindungen zu den wichtigsten Mobilitätszentren des Territoriums, mit einem Service, der 7 Tage die Woche zugänglich ist, auch an Feiertagen.

Sie waren noch nie so gut mit den Linien 4501 und 4504 verbunden!

Du warst noch nie so gut vernetzt. 7/7-Verbindungen zu Bahnhöfen und Aktivitätszentren
von Évry-Courcouronnes und Massy - Palaiseau über das Krankenhaus Longjumeau und die Universität Évry Paris-Saclay. UM ALLES ÜBER IHRE LINIEN ZU ERFAHREN: App Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Fortbewegung @CoeurEs_IDFM. Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

Die Linie 4501 verbindet die Stadt Sainte-Geneviève-des-Bois über Longjumeau und Umgebung mit dem Bahnhof Massy-Palaiseau (RER B und C, Zug V und TGV). Es dient insbesondere:

  • Das Krankenhaus von Longjumeau,
  • Das ZAC de la Croix-Blanche und das Gewerbegebiet Champarts in Chilly-Mazarin,
  • Bahnhof Épinay-sur-Orge (Straßenbahn T12 und RER C).
Siehe 4501 Fahrplan

Die Linie 4504 verbindet den Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges mit dem Bahnhof Évry-Courcouronnes (RER D) und erleichtert den Zugang zum Netz der Ile-de-France und zu einem der dynamischsten Beschäftigungszentren in Essonne, indem sie unter anderem Folgendes bedient:

  • Die Bahnhöfe Arpajon und Brétigny-sur-Orge (RER C),
  • Universität Évry Paris-Saclay,
  • Das ZAC des Weißen Kreuzes.
Siehe 4504 Fahrplan

Mit den Linien 4501 und 4504 werden Ihre Fahrten einfacher, schneller und perfekt mit den wichtigsten Orten des Lebens und der Aktivitäten des Territoriums verbunden .

Um mehr über die Neuigkeiten des Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @CoeurEs_IDFM

