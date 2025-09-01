Ähnliche Nachrichten

Du warst noch nie so gut vernetzt. 7/7-Verbindungen zu Bahnhöfen und Aktivitätszentren
von Évry-Courcouronnes und Massy - Palaiseau über das Krankenhaus Longjumeau und die Universität Évry Paris-Saclay. UM ALLES ÜBER IHRE LINIEN ZU ERFAHREN: App Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Fortbewegung @CoeurEs_IDFM. Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités
Die Linie 4501 verbindet die Stadt Sainte-Geneviève-des-Bois über Longjumeau und Umgebung mit dem Bahnhof Massy-Palaiseau (RER B und C, Zug V und TGV). Es dient insbesondere:
- Das Krankenhaus von Longjumeau,
- Das ZAC de la Croix-Blanche und das Gewerbegebiet Champarts in Chilly-Mazarin,
- Bahnhof Épinay-sur-Orge (Straßenbahn T12 und RER C).
Die Linie 4504 verbindet den Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges mit dem Bahnhof Évry-Courcouronnes (RER D) und erleichtert den Zugang zum Netz der Ile-de-France und zu einem der dynamischsten Beschäftigungszentren in Essonne, indem sie unter anderem Folgendes bedient:
- Die Bahnhöfe Arpajon und Brétigny-sur-Orge (RER C),
- Universität Évry Paris-Saclay,
- Das ZAC des Weißen Kreuzes.
Mit den Linien 4501 und 4504 werden Ihre Fahrten einfacher, schneller und perfekt mit den wichtigsten Orten des Lebens und der Aktivitäten des Territoriums verbunden .