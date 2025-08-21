Ähnliche Nachrichten

Die Union of Public and Rail Transport (UTPF), die Carcept Prev Foundation und OPCO Mobilités starten eine nationale Kampagne zur Bekämpfung von Unhöflichkeit und Aggression gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs.

Angesichts der Zunahme aggressiven Verhaltens soll daran erinnert werden, wie wichtig es ist, Fahrer, Lotsen und Außendienstmitarbeiter zu respektieren, die jeden Tag die Mobilität von Millionen von Fahrgästen gewährleisten.

Die Kampagne, die in ganz Frankreich (Plakatwände, digitale Bildschirme, soziale Netzwerke) eingesetzt wird, wird von einem Leitfaden mit bewährten Verfahren für Verkehrsnetze begleitet, um Spannungssituationen zu verhindern und besser zu bewältigen.

Eine einfache Botschaft wird vorgebracht: Im Transport muss immer Respekt an Bord kommen.