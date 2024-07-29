Ähnliche Nachrichten

Lycée Evariste Galois: Ihr Schulrundgang wird zu einer regulären Linie

Ab dem 2. September 2024 ersetzen 4 neue reguläre Linien die Schulrouten ab Maisons-Laffitte und Le Mesnil-le-Roi.

Diese neuen Linien bieten einen besseren Service mit mehr Haltestellen, um das Reisen zur High School und im gesamten Gebiet zu erleichtern!

Karte der neuen Linien

Neue Leitung, neues Abonnement 

Für Gymnasiasten ersetzt das Imagine R-Schulpaket die Scol'R-Karte. Für 382,40 € pro Jahr können sie aufs Gymnasium gehen... und überall in der Île-de-France so oft sie wollen! Für alle anderen Passagiere, ob gelegentlich oder regelmäßig, werden auch die üblichen Transport tickets akzeptiert.

Infos und Abonnement

Stundenpläne, die an die High School angepasst sind 

Von Montag bis Freitag entsprechen die Zeitpläne am Vormittag, am späten Nachmittag und am Mittwochnachmittag den Stunden des Unterrichts und der außerschulischen Aktivitäten.

Siehe Fahrpläne

 

Gute Fahrt auf Ihren neuen Linien! 

