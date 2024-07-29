Ähnliche Nachrichten

Neue Leitung, neues Abonnement

Für Gymnasiasten ersetzt das Imagine R-Schulpaket die Scol'R-Karte. Für 382,40 € pro Jahr können sie aufs Gymnasium gehen... und überall in der Île-de-France so oft sie wollen! Für alle anderen Passagiere, ob gelegentlich oder regelmäßig, werden auch die üblichen Transport tickets akzeptiert.

Infos und Abonnement

Stundenpläne, die an die High School angepasst sind

Von Montag bis Freitag entsprechen die Zeitpläne am Vormittag, am späten Nachmittag und am Mittwochnachmittag den Stunden des Unterrichts und der außerschulischen Aktivitäten.

Siehe Fahrpläne

Gute Fahrt auf Ihren neuen Linien!