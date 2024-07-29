Ähnliche Nachrichten

Diese neuen Linien bieten einen besseren Service mit mehr Haltestellen, um das Reisen zur High School und im gesamten Gebiet zu erleichtern!
Neue Leitung, neues Abonnement
Für Gymnasiasten ersetzt das Imagine R-Schulpaket die Scol'R-Karte. Für 382,40 € pro Jahr können sie aufs Gymnasium gehen... und überall in der Île-de-France so oft sie wollen! Für alle anderen Passagiere, ob gelegentlich oder regelmäßig, werden auch die üblichen Transport tickets akzeptiert.
Stundenpläne, die an die High School angepasst sind
Von Montag bis Freitag entsprechen die Zeitpläne am Vormittag, am späten Nachmittag und am Mittwochnachmittag den Stunden des Unterrichts und der außerschulischen Aktivitäten.
Gute Fahrt auf Ihren neuen Linien!