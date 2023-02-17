Ähnliche Nachrichten

- Mittwoch Am Start des Lycée Évariste Galois ist nun ein neues Rennen geplant: 17:50 Uhr
- Mittwoch
Die Synchronisation von Collège Colette / Lycée Évariste Galois um 12:50 Uhr wird entfernt
- Mittwoch
Das Rennen ab Collège Colette / Lycée Évariste Galois von 10:40 Uhr wird auf 11:40 Uhr verschoben
Das Rennen ab Collège Colette / Lycée Évariste Galois um 13:40 Uhr wird abgesagt
4 neue Rennen sind jetzt für den Start des Collège Colette / Lycée Évariste Galois geplant: 14:50, 15:50, 16:50 und 17:50 Uhr
- Samstag
Das Rennen vom Boulevard de Bezons von 7:50 Uhr wird auf 7:40 Uhr vorverlegt
Das Rennen ab Colette College / Lycée Évariste Galois von 11:45 Uhr wird auf 10:40 Uhr vorverlegt