Ähnliche Nachrichten

Ab dem 6. März 2023 ändern sich die Fahrpläne Ihrer Linien S2, S7, 502 und 503, um einen besseren Service zu gewährleisten und der Organisation der Kurse der Einrichtungen Lycée Évariste Galois und Collège Colette besser zu entsprechen.

  • Mittwoch Am Start des Lycée Évariste Galois ist nun ein neues Rennen geplant: 17:50 Uhr
  • Mittwoch
    Die Synchronisation von Collège Colette / Lycée Évariste Galois um 12:50 Uhr wird entfernt
  • Mittwoch
    Das Rennen ab Collège Colette / Lycée Évariste Galois von 10:40 Uhr wird auf 11:40 Uhr verschoben
    Das Rennen ab Collège Colette / Lycée Évariste Galois um 13:40 Uhr wird abgesagt
    4 neue Rennen sind jetzt für den Start des Collège Colette / Lycée Évariste Galois geplant: 14:50, 15:50, 16:50 und 17:50 Uhr
  • Samstag
    Das Rennen vom Boulevard de Bezons von 7:50 Uhr wird auf 7:40 Uhr vorverlegt
    Das Rennen ab Colette College / Lycée Évariste Galois von 11:45 Uhr wird auf 10:40 Uhr vorverlegt

