Ähnliche Nachrichten

Einige Linien auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:
- Der Durchgang der olympischen Flamme am Dienstag, 23. Juli 2024
- Das Radrennen am Samstag, 3. August 2024
- Der Durchgang des olympischen Marathons am Samstag, 10. August 2024 und Sonntag, 11. August 2024
Die Linie EX01 wird zwischen den Haltestellen Château de Versailles und Gare de Versailles Chantiers umgeleitet.
Vom 22 Juli 2024 bis 09 September 2024
Endstation an der Haltestelle "Europe" in der Avenue de Saint-Cloud 16 in Versailles anstelle des Gare de Versailles Chantiers.
Durchgang der Flamme Dienstag, 23. Juli 2024
- Zeile R1: Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- R2N-R2S-Linien : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linien R3N-R3S: Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile R4 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie R5: Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 10 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 15 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 8 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile EX01 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Herren-Radrennen - Samstag, 3. August 2024
- Zeile R1: Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie R2N : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- R2S-Linie : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linien R3N-R3S-R5 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile R4 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 10 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 15 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile EX01 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Zeile 21 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Durchgang des olympischen Marathons - Samstag, 10. August 2024 und Sonntag, 11. August 2024
- Zeile EXP01 : Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Auswirkungen rund um das Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine
