In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Saint Germain Boucles de Seine-Linien mit den Spielen in Paris 2024

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ihre Linien werden von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris beeinflusst. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

  • Der Durchgang der olympischen Flamme am Dienstag, 23. Juli 2024
  • Das Radrennen am Samstag, 3. August 2024
  • Der Durchgang des olympischen Marathons am Samstag, 10. August 2024 und Sonntag, 11. August 2024

Die Linie EX01 wird zwischen den Haltestellen Château de Versailles und Gare de Versailles Chantiers umgeleitet.

Vom 22 Juli 2024 bis 09 September 2024

Endstation an der Haltestelle "Europe" in der Avenue de Saint-Cloud 16 in Versailles anstelle des Gare de Versailles Chantiers.

Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.

Durchgang der Flamme Dienstag, 23. Juli 2024

Herren-Radrennen - Samstag, 3. August 2024

Durchgang des olympischen Marathons - Samstag, 10. August 2024 und Sonntag, 11. August 2024

Auswirkungen rund um das Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine

Die Details der folgenden Zeilen finden Sie in ähnlichen Artikeln:

Hier finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Grand Versailles-Linien

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Ähnliche Nachrichten