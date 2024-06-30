In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Sénart-Linien mit den Spielen Paris 2024

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Einige Buslinien werden für die Olympischen Spiele 2024 geändert. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien des Territoriums von Sénart sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

  • Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024,
  • Schwieriger Verkehr vor den Toren von Paris vom 18. Juli bis 11. August und vom 29. August bis 8. September 2024

    Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Linie 50: Route am 22. Juli geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Linie 54: Geänderte Route vom 18. Juli bis 11. August und vom 29. August bis 8. September. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

Installieren Sie die App Île-de-France Mobilités

Ähnliche Nachrichten