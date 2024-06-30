Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Territoriums von Sénart sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024,
- Schwieriger Verkehr vor den Toren von Paris vom 18. Juli bis 11. August und vom 29. August bis 8. September 2024
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.