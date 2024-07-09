Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Terres d'envol sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:
- Die Sperrung der RD40 für den Verkehr vom 18. Juli bis 15. September 2024
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 25. Juli 2024
- Paralympischer Marathon und Massenevent am 8. September 2024
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Verkehrssperrung der RD40 vom 18. Juli bis 15. September 2024
- Linie 43: Geänderte Route vom 18. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 642: Geänderte Route vom 18. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
Durchgang der olympischen Flamme Donnerstag, 25. Juli 2024
- Linie 616: Route geändert am 25. Juli 2024 zwischen 11 und 14 Uhr. Die Details dieser Änderungen finden Sie hier
Paralympischer Marathon und Massenevent Sonntag, 8. September 2024
- Linie 703: Route geändert am 8. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 607 & 609: Route geändert am 8. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
Auswirkungen rund um das Gebiet von Terres d'Envol
Die Details der folgenden Zeilen finden Sie in ähnlichen Artikeln:
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.