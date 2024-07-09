Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Terres d'Envol-Linien mit den Spielen Paris 2024

Ihre Linien werden von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris beeinflusst. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien des Gebiets Terres d'envol sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

  • Die Sperrung der RD40 für den Verkehr vom 18. Juli bis 15. September 2024
  • Der Durchgang der olympischen Flamme am 25. Juli 2024
  • Paralympischer Marathon und Massenevent am 8. September 2024

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Verkehrssperrung der RD40 vom 18. Juli bis 15. September 2024

Durchgang der olympischen Flamme Donnerstag, 25. Juli 2024

Paralympischer Marathon und Massenevent Sonntag, 8. September 2024

Auswirkungen rund um das Gebiet von Terres d'Envol

Die Details der folgenden Zeilen finden Sie in ähnlichen Artikeln:

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

