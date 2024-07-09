Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Terres d'envol sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

Die Sperrung der RD40 für den Verkehr vom 18. Juli bis 15. September 2024

Der Durchgang der olympischen Flamme am 25. Juli 2024

Paralympischer Marathon und Massenevent am 8. September 2024

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen: