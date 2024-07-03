Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer werden ausnahmsweise die Fahrpläne bestimmter Linien im Gebiet von Vexin angepasst:
- Linien 95-05 und 95-08 Angebot angepasst vom 08. Juli bis 1. September 2024
- Linien 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 und N154 : Angebot angepasst vom 08. Juli bis 15. September 2024
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.