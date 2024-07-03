Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Vexin-Linien mit den Spielen in Paris 2024

Einige Buslinien werden für die Olympischen Spiele 2024 geändert. Wir erklären Ihnen alles.

In diesem Sommer werden ausnahmsweise die Fahrpläne bestimmter Linien im Gebiet von Vexin angepasst:

  • Linien 95-05 und 95-08 Angebot angepasst vom 08. Juli bis 1. September 2024
  • Linien 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 und N154 : Angebot angepasst vom 08. Juli bis 15. September 2024
Überprüfen Sie die Fahrpläne der Buslinien von Vexin

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

