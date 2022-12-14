Ähnliche Nachrichten

Was ist N155?

Die Linie N155 verbindet den Bahnhof Paris Saint-Lazare mit Poissy über die Porte d'Asnières, die Bahnhöfe Cormeilles-en-Parisis, Frette-Montigny, Herblay, Conflans-Sainte-Honorine, Conflans Fin-d'Oise, Maurecourt und Andrésy.

Sie bedient auch die Haltestellen Pont Neuf und Stade Mazières in Carrières-sous-Poissy.

Die Linie N155 ist ein echtes Relais des Tagesangebots (Zug) und ermöglicht es Ihnen, das ganze Jahr über nachts, 7 Tage die Woche, zu reisen. Es bietet 4 Hin- und Rückfahrten von 23:20 bis 4:45 Uhr.

Ein angepasster und sicherer Service

Um beruhigt reisen zu können, wird ein Weckdienst an der Haltestelle eingerichtet. Beim Aufstieg müssen Sie dem Fahrer nur Ihren Abstiegspunkt mitteilen. Wenn Sie einschlafen, weckt er Sie an Ihrem Ziel.

Schließlich werden zu Ihrer Sicherheit an Bord alle Fahrzeuge, die auf dieser Linie verkehren, mit einem Videoschutzsystem ausgestattet, das in direkter Verbindung mit unserem Kontrollpunkt sowie der Polizei steht.

Wie viel kostet meine Reise?

Der Preis für die Fahrt beträgt 2,50 € wie auf allen regulären Linien.

Was auch immer Ihre Situation ist, um ordnungsgemäß zu reisen, bitte bestätigen Sie Ihre Transport ticket.