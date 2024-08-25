Ähnliche Nachrichten

Wenn Sie Ihre Anschlüsse neu nummerieren, erhalten Sie einen neuen SMS-Code

Um ab Montag, dem 2. September 2024, einen guten Ruf zu haben, senden Sie jetzt "BUS" + die Nummer der Linie, die Sie nehmen, an 93100.

Beispiele: BUS1201, BUS1237, BUS1221...

Das SMS-Ticket ist noch 1 Stunde ohne Umsteigen gültig. Der Tarif bleibt unverändert, zum Preis des Bordtickets, d.h. 2,50 €.

(+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten. Ticketpreis, der von Ihrer Telefonrechnung abgebucht wird).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free

Sie können unsere Neuigkeiten auch auf X verfolgen: @CPConflu_IDFM

Bis bald auf Ihrem Territorium!