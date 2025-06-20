Ähnliche Nachrichten

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, ändern wir unsere Praktiken, um den Papierverbrauch zu begrenzen. Jedes Jahr werden Tausende von Flugblättern gedruckt und verteilt, aber ein großer Teil wird wenig konsultiert, bevor er weggeworfen wird.

Dieses Volumen stellt einen erheblichen Verbrauch an natürlichen Ressourcen dar.

Diese Entscheidung ist Teil eines umweltbewussten Ansatzes , der seit mehreren Jahren verfolgt wird:

Abfallreduzierung

Weniger Papiermüll

Weniger Transporte im Zusammenhang mit der Verteilung

Wo können Sie Ihre Zeitpläne einsehen?

Die Fahrgastinformationen bleiben uneingeschränkt zugänglich:

📱 Anwendung Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Website Ile-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne

🚌 Fahrpläne, die an Haltestellen und in Fahrzeugen angezeigt werden

📞 Kostenloser Telefonservice: 0 800 10 20 20

🤝 Unsere Agenten am Bahnhof oder an Bord stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie zu begleiten

🖨️ Pünktlicher Druck auf Abruf, indem Sie sich an unser Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20 wenden

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien: