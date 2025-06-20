Ihre Sommeröffnungszeiten sind zu 100% entmaterialisiert

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Entmaterialisierte Fahrpläne, eine Wahl für die Umwelt

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, ändern wir unsere Praktiken, um den Papierverbrauch zu begrenzen. Jedes Jahr werden Tausende von Flugblättern gedruckt und verteilt, aber ein großer Teil wird wenig konsultiert, bevor er weggeworfen wird.

Dieses Volumen stellt einen erheblichen Verbrauch an natürlichen Ressourcen dar.

Diese Entscheidung ist Teil eines umweltbewussten Ansatzes , der seit mehreren Jahren verfolgt wird:

  • Abfallreduzierung
  • Weniger Papiermüll
  • Weniger Transporte im Zusammenhang mit der Verteilung

Wo können Sie Ihre Zeitpläne einsehen?

Die Fahrgastinformationen bleiben uneingeschränkt zugänglich:

📱 Anwendung Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Website Ile-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne

🚌 Fahrpläne, die an Haltestellen und in Fahrzeugen angezeigt werden

📞 Kostenloser Telefonservice: 0 800 10 20 20

🤝 Unsere Agenten am Bahnhof oder an Bord stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie zu begleiten

🖨️ Pünktlicher Druck auf Abruf, indem Sie sich an unser Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20 wenden

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien:

4501
4502
4503
4504
4505
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4520
4521
4522
4523
4524
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
9114
9115

Ähnliche Nachrichten