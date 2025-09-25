Ähnliche Nachrichten

Fahrradparkplätze sind eine der Antworten auf die neuen Reisebedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France. Das Auto durch das Fahrrad zu ersetzen, um zum Bahnhof zu gelangen, vermeidet Staus und Parkschwierigkeiten, reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung und bleibt täglich aktiv.
Wechseln Sie den Modus. Kein Leben.
Mit den Parkings Vélo Île-de-France Mobilités ist die Kombination aus Fahrrad + öffentlichen Verkehrsmitteln einfacher als Sie sich vorstellen!
Entdecken Sie die Fahrradparkplätze in der Nähe Ihres Bahnhofs auf www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos
Auf dem Gebiet von Sénart warten 3 Fahrradparkplätze auf Ihr Fahrrad:
- Bahnhof Cesson:
Mit 40 Plätzen in sicheren Schließfächern.
- Bahnhof Lieusaint-Moissy :
Mit 60 Plätzen in sicheren Schließfächern auf der Seite von Moissy-Cramayel
Mit 60 Plätzen in sicheren Schließfächern auf der Lieusaint-Seite (Bahnhofsgarten)
Parking Vélos, der sanfte Mobilitätsservice für alle
Das Parking Vélos Île-de-France Mobilités bietet Ihnen hochwertiges Parken ohne Einschränkungen mit:
- 24/7 geöffnet,
- eine Lage so nah wie möglich an Bahnhöfen und Bahnhöfen,
- sichere Reifen zum Aufhängen Ihres Fahrrads,
- einen Videoschutzdienst,
- Zusatzgeräte wie E-Bike-Steckdosen, Fahrradpumpen, Reparatur- und Wartungskits.
Foto des Fahrradparkplatzes von Lieusaint-Moissy
Die Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo, Navigo imagine R, Navigo senior) kostenlos. Die frei zugänglichen Unterkünfte sind für alle zugänglich, ohne Abonnement oder Reservierung. Für andere Benutzer der sicheren Schließfächer stehen drei Abonnementformeln zur Verfügung:
- Tagesabonnement: 2 €
- Monatliches Abonnement: 10 €
- Jahresabonnement: 30 €