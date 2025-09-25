Ähnliche Nachrichten

Fahrradparkplätze sind eine der Antworten auf die neuen Reisebedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France. Das Auto durch das Fahrrad zu ersetzen, um zum Bahnhof zu gelangen, vermeidet Staus und Parkschwierigkeiten, reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung und bleibt täglich aktiv.