Ähnliche Nachrichten

Denken Sie an die Linie 615 für Ihre Fahrten nach Paris!

Möchten Sie von Aulnay-sous-Bois nach Paris reisen? Die Linie 615 ist für Sie da! Wir präsentieren Ihnen alles.

Linie 615, eine Alternative zur RER B am Ende Ihres Hauses:

  • Eine Verbindung mit der U-Bahn-Linie 5 in Bobigny Pablo Picasso.
  • Ein Bus alle 8 Minuten morgens und abends, tagsüber alle 12 Minuten.
  • Busse zur letzten U-Bahn.

Die Linie 615 verbindet den Gare de Villepinte über den Gare d'Aulnay-sous-Bois mit der Metrostation der Linie 5 Bobigny Pablo Picasso.

In Übereinstimmung mit der U-Bahn-Linie 5 ist sie für Sie eine echte Alternative zur RER B!

Vereinfachtes Diagramm zur Veranschaulichung der Fahrzeiten

Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 Minuten mit der Metrolinie 5.

Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 Minuten mit der Linie 615.

Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 Minuten mit der Linie 615.

  • Erreichen Sie den Gare du Nord in weniger als 50 Minuten vom Bahnhof Aulnay-sous-Bois mit der Linie 615 und dann der Metrolinie 5 bis Bobigny Pablo Picasso.
  • Ein Bus alle 8 Minuten von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, dann alle 12 Minuten tagsüber, Montag bis Freitag.
  • Mit Bussen bis zur letzten U-Bahn können Sie sich immer auf die Linie 615 verlassen, die Sie nach Hause bringt.
Finden Sie hier alle Informationen der Linie 615

