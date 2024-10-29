Ähnliche Nachrichten

Linie 615, eine Alternative zur RER B am Ende Ihres Hauses:
- Eine Verbindung mit der U-Bahn-Linie 5 in Bobigny Pablo Picasso.
- Ein Bus alle 8 Minuten morgens und abends, tagsüber alle 12 Minuten.
- Busse zur letzten U-Bahn.
Die Linie 615 verbindet den Gare de Villepinte über den Gare d'Aulnay-sous-Bois mit der Metrostation der Linie 5 Bobigny Pablo Picasso.
In Übereinstimmung mit der U-Bahn-Linie 5 ist sie für Sie eine echte Alternative zur RER B!
Gare du Nord <> Bobigny Pablo Picasso: 16 Minuten mit der Metrolinie 5.
Bobigny Pablo Picasso <> Gare d'Aulnay-sous-Bois: 27 Minuten mit der Linie 615.
Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Villepinte: 29 Minuten mit der Linie 615.
- Erreichen Sie den Gare du Nord in weniger als 50 Minuten vom Bahnhof Aulnay-sous-Bois mit der Linie 615 und dann der Metrolinie 5 bis Bobigny Pablo Picasso.
- Ein Bus alle 8 Minuten von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, dann alle 12 Minuten tagsüber, Montag bis Freitag.
- Mit Bussen bis zur letzten U-Bahn können Sie sich immer auf die Linie 615 verlassen, die Sie nach Hause bringt.
Um alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu unserem X-Konto (ex-Twitter): @Envol_IDFM.