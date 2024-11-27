Ähnliche Nachrichten

- Direkter Zugang von der Stadt Chambourcy zum Bahnhof Poissy, um den Bahnhof Paris Saint-Lazare effizient zu erreichen.
- Ständige Verbindungen mit der RER A und der Transilien J für direktere Fahrten nach Paris.
Sehenswürdigkeiten, die von Ihrer Linie 8 bedient werden:
- Das Stadtzentrum von Chambourcy, die Post, ein Tabakladen (Haltestelle "Mairie de Chambourcy");
- Das Einkaufszentrum, das Collège André Derain (Haltestelle "Collège André Derain");
- Restaurants, ein Fitnessstudio (Haltestelle "Renaissance");
- Das Zentrum für öffentliche Finanzen, das EHPAD, die zweisprachige Montessori-Schule von Poissy (EMB Poissy) (Haltestelle "Steuerzentrum");
- Das Zahnarztzentrum, das CPAM, das Spielzeugmuseum, das Rathaus von Poissy (Haltestelle "Le Cep").