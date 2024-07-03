Ähnliche Nachrichten

Denken Sie daran, Ihren Imagine R-Plan zu verlängern!

Das Ende des Schuljahres naht und damit auch die Sommerferien... Um mit leichtem Geist zu gehen, denken Sie jetzt darüber nach, sich (erneut) anzumelden!

Was ist der Imagine R-Plan?

Das Imagine R-Paket begleitet alle jungen Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Ile-de-France.

  • Dies ist der wirtschaftlichste ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
  • Es bietet 50% Ersparnis im Vergleich zum Navigo Annual Plan.
  • Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket, mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Ile-de-France reisen können.
  • Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus (ex-noctilien), mit Ausnahme der Shuttles Orlyval, Filéo, TGV in der Ile-de-France und der Schienennetze außerhalb der Ile-de-France.
Erfahren Sie hier + mehr über das Imagine R-Paket und seine Vorteile

Wussten Sie schon? Das Departement Seine-et-Marne gewährt unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung eines Teils des Pakets.

Überprüfen Sie Ihre Berechtigung hier

