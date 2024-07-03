Ähnliche Nachrichten

Was ist der Imagine R-Plan?
Das Imagine R-Paket begleitet alle jungen Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Ile-de-France.
- Dies ist der wirtschaftlichste ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
- Es bietet 50% Ersparnis im Vergleich zum Navigo Annual Plan.
- Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket, mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Ile-de-France reisen können.
- Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus (ex-noctilien), mit Ausnahme der Shuttles Orlyval, Filéo, TGV in der Ile-de-France und der Schienennetze außerhalb der Ile-de-France.
Wussten Sie schon? Das Departement Seine-et-Marne gewährt unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung eines Teils des Pakets.