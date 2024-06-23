Ähnliche Nachrichten

Ab Montag, dem 8. Juli 2024, werden Serviceänderungen auf Ihren Linien vorgenommen:
Der Service der Haltestellen "Parvis Gare" in Poissy entwickelt sich:
- Linie 2 Richtung Chanteloup-les-Vignes – Abholung und Rückgabe am Mittelbahnsteig am Doppelbuswartehäuschen (Bahnsteig 1).
- Linien 3, 55 und Bus Soir Poissy Est in Richtung Saint-Exupéry – Abholung und Rückgabe am provisorischen Posten in der Avenue Maurice Berteaux 20 (Bahnsteig 3).
Neue Verbindung zu den Haltestellen Parvis Gare
Weitere Entwicklungen:
- Südbahnhof Poissy: Die Linie 12 wird auf Bahnsteig 1A vor der Linie 34 verlegt.
- Linien 31 und 94: Hinzufügung der Haltestelle "Reine Blanche" in Richtung Esplanade.
- Linien 1, 30, 31 und 94: Die Haltestellen "Les Oiseaux" und "Groupe Scolaire Provence" werden in "Place Marcel Pagnol" umbenannt.
- Linie 33: Streichung der Haltestelle "Renoir".
- Linie 34: Anpassung bestimmter Fahrpläne.