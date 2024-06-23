Service-Upgrades ab 8. Juli!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Einige Änderungen finden ab dem 8. Juli an Ihren Linien statt, entdecken Sie sie hier!

Ab Montag, dem 8. Juli 2024, werden Serviceänderungen auf Ihren Linien vorgenommen:

Der Service der Haltestellen "Parvis Gare" in Poissy entwickelt sich:

  • Linie 2 Richtung Chanteloup-les-Vignes – Abholung und Rückgabe am Mittelbahnsteig am Doppelbuswartehäuschen (Bahnsteig 1).
  • Linien 3, 55 und Bus Soir Poissy Est in Richtung Saint-Exupéry – Abholung und Rückgabe am provisorischen Posten in der Avenue Maurice Berteaux 20 (Bahnsteig 3).
Neue Verbindung zu den Haltestellen Parvis Gare

Neue Verbindung zu den Haltestellen Parvis Gare

Weitere Entwicklungen:

  • Südbahnhof Poissy: Die Linie 12 wird auf Bahnsteig 1A vor der Linie 34 verlegt.
  • Linien 31 und 94: Hinzufügung der Haltestelle "Reine Blanche" in Richtung Esplanade.
  • Linien 1, 30, 31 und 94: Die Haltestellen "Les Oiseaux" und "Groupe Scolaire Provence" werden in "Place Marcel Pagnol" umbenannt.
  • Linie 33: Streichung der Haltestelle "Renoir".
  • Linie 34: Anpassung bestimmter Fahrpläne.

Ähnliche Nachrichten