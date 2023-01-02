Sicherer Parkplatz für Ihr Fahrrad in 5 Bahnhöfen auf dem Gebiet von Paris Saclay!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Um Ihre Fahrradreise zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités einen sicheren Fahrradparkservice in der Nähe der RER-Bahnhöfe Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Le Guichet, Lozère und Massy-Palaiseau an.

Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

• 24/7 zugänglich

• gesichert durch Zugangskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz

• geschützt und beleuchtet

• so nah wie möglich an den Bahnhöfen gelegen

• leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)

• Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo Seniorenpreise, Imagine R) kostenlos.

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

• Tagesabonnement: 4 €

• Monatliches Abonnement: 10 €

• Jahresabonnement: 30 €

Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.

Um sich anzumelden, finden Sie alle Bedingungen und Details der Preisgestaltung

Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns:

• telefonisch unter 0 806 079 231, Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen)

• über das Kontaktformular

Für + Infos zu Parkings Vélo Île-de-France mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo  