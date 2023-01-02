Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

• 24/7 zugänglich

• gesichert durch Zugangskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz

• geschützt und beleuchtet

• so nah wie möglich an den Bahnhöfen gelegen

• leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)

• Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo Seniorenpreise, Imagine R) kostenlos.

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

• Tagesabonnement: 4 €

• Monatliches Abonnement: 10 €

• Jahresabonnement: 30 €

Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.