Ähnliche Nachrichten

Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien des Gebiets des Loing-Tals - Nemours sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 vor, während und nach den Spielen Paris 2024 betroffen.

Das Angebot der Linien 4, 5 und 34 exp wird von Montag bis Sonntag, vom 08. Juli bis 15. September 2024 angepasst