Ähnliche Nachrichten

Warum ist das Busnetz von den Spielen in Paris 2024 betroffen?

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien des Gebiets Fontainebleau - Moret sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 vor, während und nach den Spielen von Paris 2024 betroffen.

Das Angebot der Linien 1, 4, 6, 8, 14, 207, 208 und 209 wird von Montag bis Sonntag, vom 08. Juli bis 15. September 2024 angepasst