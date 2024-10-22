Ähnliche Nachrichten

Nachfolgend finden Sie die Prognose der versicherten Leistungen
Die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 und 1239 werden bedient.
Diese Verkehrsprognosen bleiben bis einschließlich 02. März 2025 gültig.
Entdecken Sie unten die detaillierten Fahrpläne für Ihre Linien an Wochentagen (Montag bis Freitag) sowie für Samstag und Sonntag.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2025 um 11:37 Uhr
Am Montag, den 27. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2025 um 16:51 Uhr
Am Sonntag, den 26. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 und 1232 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2025 um 14:24 Uhr
Am Samstag, den 25. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 und 1232 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2025 um 14:31 Uhr
Am Freitag, den 24. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2025 um 14:31 Uhr
Am Donnerstag, den 23. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2025 um 14:46 Uhr
Am Mittwoch, den 22. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2025 um 14:10 Uhr
Am Dienstag, den 21. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2025 um 15:13 Uhr
Am Montag, den 20. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2025 um 15:13 Uhr
Am Sonntag, den 19. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 und 1232 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2025 um 15:02 Uhr
Am Samstag, den 18. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 und 1232 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2025 um 15:02 Uhr
Am Freitag, den 17. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2025 um 16:44 Uhr
Am Donnerstag, den 16. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2025 um 15:56 Uhr
Am Mittwoch, den 15. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 14. Januar um 17:00 Uhr
Am Dienstag, den 14. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar um 17:25
Am Montag, den 13. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 12. Januar um 17:24
Am Sonntag, den 12. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202 und 1227 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 11. Januar um 17:37
Am Samstag, den 11. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 10. Januar um 15:26
Am Freitag, den 10. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 9. Januar um 16:42 Uhr
Donnerstag, 9. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 8. Januar um 16:36
Am Mittwoch, den 8. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 7. Januar um 16:12
Am Dienstag, den 7. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 6. Januar um 16:57 Uhr
Montag, 6. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar um 16:52
Am Samstag, den 4. Januar 2025 werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
!!! Am Sonntag, 5. Januar, wird kein Service angeboten
Zuletzt aktualisiert am 3. Januar um 17:14 Uhr
Am Freitag, den 3. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 2. Januar um 17:27 Uhr
Am Donnerstag, den 2. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 1. Januar um 18:15 Uhr
Am Dienstag, den 31. Dezember, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
!!! Am Mittwoch, 1. Januar 2025, werden keine Dienstleistungen angeboten
Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember um 17:09 Uhr
Am Montag, den 30. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember um 23:42
Am Samstag, den 28. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
!!! Am Sonntag, 29. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten
Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember um 17:24
Am Freitag, den 27. Dezember, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 angeboten.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember um 16:22
Am Donnerstag, den 26. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember um 16:31
Am Dienstag, den 24. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
!!! Am Mittwoch, 25. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten
Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember um 16:00 Uhr
Am Montag, den 23. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember um 06:35 Uhr
Am Samstag, den 21. Dezember, werden die Linien 1201, 1202 und 1227 trotz der anhaltenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
!!! Am Sonntag, 22. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten
Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2024 um 15:23 Uhr
Am Freitag, den 20. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2024 um 17:06 Uhr
Am Donnerstag, den 19. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2024 um 16:13 Uhr
Am Mittwoch, den 18. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2024 um 15:44 Uhr
Am Dienstag, den 17. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.
Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2024 um 18:16 Uhr
Am Montag, den 16. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.
Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2024 um 21:05 Uhr
Am Sonntag, 15. Dezember, wird kein Service angeboten.
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 16:26 Uhr
Am Samstag, den 14. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der anhaltenden sozialen Bewegung bedient.
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 16:12 Uhr
Am Freitag, den 13. Dezember, werden die Linien 1255 (nur Schulverkehr), 1227, 1201 und 1202 bedient.
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 13:53 Uhr