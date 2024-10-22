Ähnliche Nachrichten

Die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 und 1239 werden bedient.

Diese Verkehrsprognosen bleiben bis einschließlich 02. März 2025 gültig.

Entdecken Sie unten die detaillierten Fahrpläne für Ihre Linien an Wochentagen (Montag bis Freitag) sowie für Samstag und Sonntag.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2025 um 11:37 Uhr