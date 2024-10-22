Ähnliche Nachrichten

Soziale Bewegung und Verkehrsprognose

Veröffentlicht am

Lektüre 8 min

Auf dieser Seite finden Sie die Auswirkungen der sozialen Bewegung, die am 7. November 2024 begann, sowie die Verkehrsprognosen am Vortag für den nächsten Tag.

Nachfolgend finden Sie die Prognose der versicherten Leistungen

Die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 und 1239 werden bedient.

Diese Verkehrsprognosen bleiben bis einschließlich 02. März 2025 gültig.

Entdecken Sie unten die detaillierten Fahrpläne für Ihre Linien an Wochentagen (Montag bis Freitag) sowie für Samstag und Sonntag.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2025 um 11:37 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Montag bis Freitag

 -  64.1 KB

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag und Sonntag

 -  125.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Montag bis Freitag

 -  58.9 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag und Sonntag

 -  62.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Montag bis Freitag

 -  93.9 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Samstag und Sonntag

 -  85.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1204 - Montag bis Freitag

 -  84.1 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag und Sonntag

 -  130.2 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Montag bis Freitag

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Samstag

 -  61.2 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206 - Montag bis Freitag

 -  62.0 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206 - Samstag und Sonntag

 -  138.9 KB

Verkehrsprognose für Linie 1207 - Montag bis Freitag

 -  55.8 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Montag bis Freitag

 -  38.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1221 - Samstag und Sonntag

 -  93.8 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Montag bis Freitag

 -  36.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1225 - Montag bis Freitag

 -  44.8 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag

 -  42.2 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag bis Freitag

 -  74.8 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag und Sonntag

 -  177.9 KB

Verkehrsprognose für Linie 1232 - Montag bis Freitag

 -  91.2 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Samstag und Sonntag

 -  106.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1233 - Montag bis Freitag

 -  77.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1239 - Montag bis Freitag

 -  69.1 KB

Am Montag, den 27. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2025 um 16:51 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 27. Januar 2025

 -  44.0 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 27. Januar 2025

 -  39.4 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Montag, 27. Januar 2025

 -  75.5 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Montag, 27. Januar 2025

 -  65.8 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Montag, 27. Januar 2025

 -  41.3 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Montag, 27. Januar 2025

 -  43.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1207 - Montag, 27. Januar 2025

 -  41.5 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Montag, 27. Januar 2025

 -  26.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Montag, 27. Januar 2025

 -  24.2 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 27. Januar 2025

 -  59.1 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Montag, 27. Januar 2025

 -  70.2 KB

Verkehrsprognose für Linie 1233 - Montag, 27. Januar 2025

 -  60.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Montag, 27. Januar 2025

 -  54.6 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Montag, 27. Januar 2025

 -  17.5 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Montag, 27. Januar 2025

 -  23.5 KB

Am Sonntag, den 26. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 und 1232 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2025 um 14:24 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Sonntag, 26. Januar 2025

 -  49.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  30.9 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  45.0 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  43.8 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  40.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  76.0 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  41.4 KB

Am Samstag, den 25. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 und 1232 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2025 um 14:31 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  112.0 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  43.3 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  72.8 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  63.8 KB

Verkehrsprognose für Linie 1205 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  49.8 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  71.7 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  46.6 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  37.5 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 25. Januar 2025

 -  73.8 KB

Verkehrsprognose für 1232- Samstag, 25. Januar 2025

 -  51.6 KB

Am Freitag, den 24. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2025 um 14:31 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  65.0 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  59.3 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  93.3 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  84.6 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  60.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  62.9 KB

Verkehrsprognose für 1207 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  56.7 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  39.2 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  36.5 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  75.3 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  91.7 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  77.8 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  69.6 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  28.2 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Freitag, 24. Januar 2025

 -  36.2 KB

Am Donnerstag, den 23. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2025 um 14:46 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  44.0 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  39.4 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  75.5 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  65.8 KB

Verkehrsprognose für Linie 1205- Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  41.3 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  43.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1207 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  41.5 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  26.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  24.2 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227- Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  59.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1232 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  70.2 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  60.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  54.6 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  17.5 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Donnerstag, 23. Januar 2025

 -  23.5 KB

Am Mittwoch, den 22. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2025 um 14:10 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  149.8 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  108.0 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  180.8 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  180.8 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  134.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206- Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  145.2 KB

Verkehrsprognose für Linie 1207- Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  87.2 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  59.8 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  45.5 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  146.3 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  192.9 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  144.1 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  111.5 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  21.4 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Mittwoch, 22. Januar 2025

 -  40.3 KB

Am Dienstag, den 21. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2025 um 15:13 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  39.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  31.7 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  69.8 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  61.6 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  33.7 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  35.3 KB

Verkehrsprognose für 1207 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  32.6 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  17.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  14.9 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  53.7 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  64.8 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  54.5 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  47.4 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  10.0 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Dienstag, 21. Januar 2025

 -  14.7 KB

Am Montag, den 20. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2025 um 15:13 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 20. Januar 2025

 -  39.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 20. Januar 2025

 -  31.7 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Montag, 20. Januar 2025

 -  69.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1204- Montag, 20. Januar 2025

 -  61.6 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Montag, 20. Januar 2025

 -  33.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Montag, 20. Januar 2025

 -  35.3 KB

Verkehrsprognose für 1207 - Montag, 20. Januar 2025

 -  32.4 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Montag, 20. Januar 2025

 -  17.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Montag, 20. Januar 2025

 -  14.7 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 20. Januar 2025

 -  53.8 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Montag, 20. Januar 2025

 -  64.9 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Montag, 20. Januar 2025

 -  54.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Montag, 20. Januar 2025

 -  47.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Montag, 20. Januar 2025

 -  10.0 KB

Verkehrsprognose für Linie 1257- Montag, 20. Januar 2025

 -  14.7 KB

Am Sonntag, den 19. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 und 1232 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2025 um 15:02 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Sonntag, 19. Januar 2025

 -  36.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 -Sonntag, 19. Januar 2025

 -  19.4 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Sonntag, 19. Januar 2025

 -  32.1 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Sonntag, 19. Januar 2025

 -  37.0 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Sonntag, 19. Januar 2025

 -  31.2 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Sonntag, 19. Januar 2025

 -  28.0 KB

Verkehrsprognose für die Linie 1227 -Sonntag, 19. Januar 2025

 -  60.9 KB

Verkehrsprognose für Linie 1232 -Sonntag, 19. Januar 2025

 -  28.7 KB

Am Samstag, den 18. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 und 1232 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2025 um 15:02 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  94.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  30.9 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  57.3 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  36.2 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  56.8 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  34.2 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  25.2 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  59.4 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Samstag, 18. Januar 2025

 -  38.4 KB

Am Freitag, den 17. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2025 um 16:44 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  39.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  52.6 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  60.4 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  59.9 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  56.5 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  58.5 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  17.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 -Freitag, 17. Januar 2025

 -  14.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227 -Freitag, 17. Januar 2025

 -  53.8 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  64.2 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  54.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  47.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 -Freitag, 17. Januar 2025

 -  10.0 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Freitag, 17. Januar 2025

 -  14.7 KB

Am Donnerstag, den 16. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2025 um 15:56 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  39.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  52.6 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  60.4 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  59.9 KB

Verkehrsprognose für Linie 1205 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  56.5 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  58.5 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  17.3 KB

Verkehrsprognose für 1222- Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  14.7 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  53.8 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  64.2 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  54.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  47.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  10.0 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Donnerstag, 16. Januar 2025

 -  14.7 KB

Am Mittwoch, den 15. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar um 17:00 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  39.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  52.6 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  60.4 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  59.9 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  56.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  58.5 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  17.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  14.7 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  53.8 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  64.2 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  54.4 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  47.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  10.0 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Mittwoch, 15. Januar 2025

 -  14.7 KB

Am Dienstag, den 14. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar um 17:25

Verkehrsprognose für 1201 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  47.2 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  61.6 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  70.0 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  67.6 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  64.1 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  66.1 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  24.6 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  20.8 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  59.8 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  70.5 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  61.8 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  55.1 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  14.3 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Dienstag, 14. Januar 2025

 -  21.4 KB

Am Montag, den 13. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 12. Januar um 17:24

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 13. Januar 2025

 -  46.7 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 13. Januar 2025

 -  61.3 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Montag, 13. Januar 2025

 -  3.5 MB

Verkehrsprognose für 1204 - Montag, 13. Januar 2025

 -  69.0 KB

Verkehrsprognose für 1205 - Montag, 13. Januar 2025

 -  63.9 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Montag, 13. Januar 2025

 -  65.7 KB

Verkehrsprognose für 1221 - Montag, 13. Januar 2025

 -  24.1 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Montag, 13. Januar 2025

 -  20.4 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 13. Januar 2025

 -  59.5 KB

Verkehrsprognose für 1232 - Montag, 13. Januar 2025

 -  70.0 KB

Verkehrsprognose für 1233 - Montag, 13. Januar 2025

 -  61.3 KB

Verkehrsprognose für 1239 - Montag, 13. Januar 2025

 -  54.7 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Montag, 13. Januar 2025

 -  14.3 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Montag, 13. Januar 2025

 -  20.9 KB

Am Sonntag, den 12. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202 und 1227 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 11. Januar um 17:37

Verkehrsprognose für 1201 - Sonntag, 12. Januar 2025

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Sonntag, 12. Januar 2025

 -  50.5 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Sonntag, 12. Januar 2025

 -  37.6 KB

Am Samstag, den 11. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 10. Januar um 15:26

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 11. Januar 2025

 -  50.3 KB

Am Freitag, den 10. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar um 16:42 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  79.7 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  21.6 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Freitag, 10. Januar 2025

 -  24.3 KB

Donnerstag, 9. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar um 16:36

Verkehrsprognose für Linie 1201 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  21.7 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Donnerstag, 9. Januar 2025

 -  24.3 KB

Am Mittwoch, den 8. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 7. Januar um 16:12

Verkehrsprognose für 1201 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1255 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  21.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1257 - Mittwoch, 8. Januar 2025

 -  24.3 KB

Am Dienstag, den 7. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar um 16:57 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für Linie 1204 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  21.7 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Dienstag, 7. Januar 2025

 -  24.3 KB

Montag, 6. Januar 2025 werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 und 1257 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar um 16:52

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 6. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 6. Januar 2025

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Montag, 6. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Montag, 6. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Montag, 6. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Montag, 6. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227 - Montag, 6. Januar 2025

 -  50.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1255 - Montag, 6. Januar 2025

 -  21.7 KB

Verkehrsprognose für 1257 - Montag, 6. Januar 2025

 -  24.3 KB

Am Samstag, den 4. Januar 2025 werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

!!! Am Sonntag, 5. Januar, wird kein Service angeboten

Zuletzt aktualisiert am 3. Januar um 17:14 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  79.7 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 4. Januar 2025

 -  38.6 KB

Am Freitag, den 3. Januar 2025, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar um 17:27 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  79.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Freitag, 3. Januar 2025

 -  38.6 KB

Am Donnerstag, den 2. Januar 2025, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 1. Januar um 18:15 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für 1204 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Donnerstag, 2. Januar 2025

 -  38.6 KB

Am Dienstag, den 31. Dezember, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

!!! Am Mittwoch, 1. Januar 2025, werden keine Dienstleistungen angeboten

Zuletzt aktualisiert am 30. Dezember um 17:09 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Dienstag, 31. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 31. Dezember

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Dienstag, 31. Dezember

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1204 - Dienstag, 31. Dezember

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für Linie 1206 - Dienstag, 31. Dezember

 -  119.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Dienstag, 31. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 31. Dezember

 -  38.5 KB

Am Montag, den 30. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 29. Dezember um 23:42

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 30. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Montag, 30. Dezember

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für Linie 1203 - Montag, 30. Dezember

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1204 - Montag, 30. Dezember

 -  79.6 KB

Verkehrsprognose für 1206 - Montag, 30. Dezember

 -  119.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Montag, 30. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 30. Dezember

 -  38.5 KB

Am Samstag, den 28. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

!!! Am Sonntag, 29. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten

Zuletzt aktualisiert am 27. Dezember um 17:24

Verkehrsprognose für Linie 1201 - Samstag, 28. Dezember

 -  108.5 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 28. Dezember

 -  85.2 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Samstag, 28. Dezember

 -  166.3 KB

Verkehrsprognose für 1222 - Samstag, 28. Dezember

 -  32.6 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227 - Samstag, 28. Dezember

 -  57.1 KB

Am Freitag, den 27. Dezember, werden trotz der noch laufenden sozialen Bewegung Dienste auf den Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 angeboten.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 26. Dezember um 16:22

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 27. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 27. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Freitag, 27. Dezember

 -  119.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Freitag, 27. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Freitag, 27. Dezember

 -  38.5 KB

Am Donnerstag, den 26. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 25. Dezember um 16:31

Verkehrsprognose für 1201 - Donnerstag, 26. Dezember

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Donnerstag, 26. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Donnerstag, 26. Dezember

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Donnerstag, 26. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Donnerstag, 26. Dezember

 -  38.6 KB

Am Dienstag, den 24. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

!!! Am Mittwoch, 25. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember um 16:00 Uhr

Verkehrsprognose für Linie 1201 - Dienstag, 24. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 24. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Dienstag, 24. Dezember

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Dienstag, 24. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 24. Dezember

 -  38.5 KB

Am Montag, den 23. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1203, 1222 und 1227 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember um 06:35 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 23. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 23. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1203 - Montag, 23. Dezember

 -  116.7 KB

Verkehrsprognose für Linie 1222 - Montag, 23. Dezember

 -  21.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 23. Dezember

 -  38.5 KB

Am Samstag, den 21. Dezember, werden die Linien 1201, 1202 und 1227 trotz der anhaltenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

!!! Am Sonntag, 22. Dezember, werden keine Dienstleistungen angeboten

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2024 um 15:23 Uhr

Verkehrsprognose für Linie 1201 - Samstag, 21. Dezember

 -  38.5 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 21. Dezember

 -  60.0 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 21. Dezember

 -  38.5 KB

Am Freitag, den 20. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2024 um 17:06 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 20. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Freitag, 20. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227 - Freitag, 20. Dezember

 -  38.5 KB

Verkehrsprognose für Linie 1255 - Freitag, 20. Dezember

 -  21.6 KB

Am Donnerstag, den 19. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2024 um 16:13 Uhr

Verkehrsprognose für Linie 1201 - Donnerstag, 19. Dezember

 -  78.4 KB

Verkehrsprognose für Linie 1202 - Donnerstag, 19. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für Linie 1227 - Donnerstag, 19. Dezember

 -  38.6 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Donnerstag, 19. Dezember

 -  21.7 KB

Am Mittwoch, den 18. Dezember, werden die Linien 1201, 1202, 1227 und 1255 trotz der noch laufenden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2024 um 15:44 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Mittwoch, 18. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Mittwoch, 18. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Mittwoch, 18. Dezember

 -  37.6 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Mittwoch, 18. Dezember

 -  17.7 KB

Am Dienstag, den 17. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.

Diese Verkehrsprognosen unterliegen betrieblichen Risiken.

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2024 um 18:16 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Dienstag, 17. Dezember

 -  78.3 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Dienstag, 17. Dezember

 -  60.1 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Dienstag, 17. Dezember

 -  37.6 KB

Verkehrsprognose für Linie 1255 - Dienstag, 17. Dezember

 -  17.7 KB

Am Montag, den 16. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der noch andauernden sozialen Bewegung bedient.

Zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2024 um 21:05 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Montag, 16. Dezember

 -  2.3 MB

Verkehrsprognose für 1202 - Montag, 16. Dezember

 -  59.9 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Montag, 16. Dezember

 -  38.8 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Montag, 16. Dezember

 -  17.6 KB

Am Sonntag, 15. Dezember, wird kein Service angeboten.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 16:26 Uhr

Am Samstag, den 14. Dezember, werden die Linien 1227, 1201 und 1202 trotz der anhaltenden sozialen Bewegung bedient.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 16:12 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Samstag, 14. Dezember

 -  78.9 KB

Verkehrsprognose für 1202 - Samstag, 14. Dezember

 -  61.5 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Samstag, 14. Dezember

 -  38.7 KB

Am Freitag, den 13. Dezember, werden die Linien 1255 (nur Schulverkehr), 1227, 1201 und 1202 bedient.

Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2024 um 13:53 Uhr

Verkehrsprognose für 1201 - Freitag, 13. Dezember

 -  2.3 MB

Verkehrsprognose für 1202 - Freitag, 13. Dezember

 -  50.4 KB

Verkehrsprognose für 1227 - Freitag, 13. Dezember

 -  38.8 KB

Verkehrsprognose für 1255 - Freitag, 13. Dezember

 -  29.4 KB

Ähnliche Nachrichten