Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Sénart Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.

Treffen Sie unsere Teams am Donnerstag, den 22. Mai von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Cesson und am 27. Mai 2025 von 8 bis 18 Uhr am Bahnhof Lieusaint-Moissy.

Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.