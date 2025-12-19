Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um den Fahrradparkservice zu fördern. So organisiert Île-de-France Mobilités in Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.
Treffen Sie unsere Teams von 15 bis 18.30 Uhr am Bahnhof vor unseren Fahrradparkplätzen:
Bahnhof Arpajon am 12. Mai
Bahnhof Égly am 26. Mai
Bahnhof Juvisy-sur-Orge am 29. Mai
Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.