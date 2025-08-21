Ähnliche Nachrichten

Während der 5 Wochenenden der Verkehrsunterbrechung auf der Linie L zwischen Paris - La Défense und Saint-Nom-la-Bretèche wird eine spezielle Vorrichtung eingerichtet:
- Samstag, 30. und Sonntag, 31. August
- Samstag, 13. und Sonntag, 14. September
- Samstag, 20. und Sonntag, 21. September
- Samstag, 27. und Sonntag, 28. September
- Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober
Damit Sie an den Arbeitswochenenden in Saint-Germain-en-Laye in die RER A einsteigen können, profitiert die Linie 10 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.
Unsere Agenten werden vor Ort sein, um Sie zu informieren und Sie bei Bedarf zu begleiten.
Linie 10 Rathaus von Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye Samstag und Sonntag
- Nach Saint-Germain-en-Laye: erste Abfahrt um 5:00 Uhr und letzte Abfahrt um 23:50 Uhr
- Nach Marly-le-Roi: erste Abfahrt um 6:30 Uhr und letzte Abfahrt um 1:20 Uhr