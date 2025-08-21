Ähnliche Nachrichten

Während der 5 Wochenenden der Verkehrsunterbrechung auf der Linie L zwischen Paris - La Défense und Saint-Nom-la-Bretèche wird eine spezielle Vorrichtung eingerichtet:

Samstag, 30. und Sonntag, 31. August

Samstag, 13. und Sonntag, 14. September

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September

Samstag, 27. und Sonntag, 28. September

Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober

Damit Sie an den Arbeitswochenenden in Saint-Germain-en-Laye in die RER A einsteigen können, profitiert die Linie 10 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.

Unsere Agenten werden vor Ort sein, um Sie zu informieren und Sie bei Bedarf zu begleiten.