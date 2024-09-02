Ähnliche Nachrichten

Ab dem 2. September 2024 ändert Île-de-France Mobilités das Angebot in der Region, begleitet von einer Neunummerierung, um die Lesbarkeit der Buslinien auf dem Gebiet von Cergy-Pontoise Confluence zu verbessern.
Warum ändert sich die Zeilennummer?
Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien mit Nummerierungssystemen, die nebeneinander existieren, aber nicht gleich sind.
Derzeit gibt es sehr unterschiedlicheNamen (1, TEx, 340, 95-02, 11L) und Duplikate in den Liniennummern (es gibt 32 Linien im aktuellen Busnetz), was das Verständnis des Netzes erschwert.
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Cergy-Pontoise Confluence beginnen jetzt alle Buslinien mit 12.
Wir laden Sie ein, die Neuigkeiten zur regionalen Neunummerierung zu lesen , indem Sie hier klicken.
Was bringt diese neue Ausgabe?
Sie können Ihre Buslinie leichter finden, wenn Sie in der Anwendung oder auf der Website iledefrance-mobilites.fr suchen, da sie die einzige in der Île-de-France ist, die diese Nummer trägt.