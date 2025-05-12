Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Cœur d'Essonne Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.

Treffen Sie unsere Teams am Bahnhof Juvisy-sur-Orge montags, 12. und 26. Mai von 15 bis 18.30 Uhr.

Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.