Ähnliche Nachrichten

Genießen Sie einen Reparaturstand für Mai à Vélo!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Lassen Sie Ihr Fahrrad kostenlos am Bahnhof Juvisy-sur-Orge reparieren.

Lassen Sie Ihr Fahrrad am Bahnhof Juvisy-sur-Orge kostenlos reparieren

Ein Problem mit Ihrem Fahrrad? Wir reparieren es und es ist ein Geschenk!

Treffpunkt am Bahnhof Juvisy-sur-Orge, montags, 12. und 26. Mai von 15 bis 18.30 Uhr.

Keine Anmeldung, keine Gebühren, nur eine helfende Hand!

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Cœur d'Essonne Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.

Treffen Sie unsere Teams am Bahnhof Juvisy-sur-Orge montags, 12. und 26. Mai von 15 bis 18.30 Uhr.

Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.

Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @CoeurEs_IDFM

