Ihre Linie immer so direkt und immer noch + großzügig!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Die Linie 7819, die den Gare des Mureaux/Aérospatiale mit Versailles Europe verbindet, wird ab dem 5. Januar 2026 verstärkt. Ein großzügigeres Angebot mit einigen direkteren Rennen.

  • Eine Verlängerung der morgendlichen Öffnungszeiten vom Gare des Mureaux mit einer 1. Abfahrt um 5 Uhr morgens, Montag bis Freitag.
  • Die Schaffung von 3 halbdirekten Fahrten (1 morgens und 2 abends) zu den am besten frequentierten Fahrplänen, um die Fahrzeiten der Linie zu verkürzen.
  • Eine Verstärkung des Angebots am Samstagnachmittag, um den Fahrgästen einen Service zu den Einkaufs- und Freizeitzentren der Linie mit einer Frequenz von 30 Minuten zu bieten.
  • Die Schaffung eines Sonntagsangebots, um die Handels- und Freizeitzentren mit einer Frequenz pro Stunde zu erreichen.
Alle Details finden Sie im Fahrplan der Linie

Ähnliche Nachrichten