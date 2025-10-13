Ähnliche Nachrichten

- Eine Verlängerung der morgendlichen Öffnungszeiten vom Gare des Mureaux mit einer 1. Abfahrt um 5 Uhr morgens, Montag bis Freitag.
- Die Schaffung von 3 halbdirekten Fahrten (1 morgens und 2 abends) zu den am besten frequentierten Fahrplänen, um die Fahrzeiten der Linie zu verkürzen.
- Eine Verstärkung des Angebots am Samstagnachmittag, um den Fahrgästen einen Service zu den Einkaufs- und Freizeitzentren der Linie mit einer Frequenz von 30 Minuten zu bieten.
- Die Schaffung eines Sonntagsangebots, um die Handels- und Freizeitzentren mit einer Frequenz pro Stunde zu erreichen.
Ihre Linie immer so direkt und immer noch + großzügig!
Die Linie 7819, die den Gare des Mureaux/Aérospatiale mit Versailles Europe verbindet, wird ab dem 5. Januar 2026 verstärkt. Ein großzügigeres Angebot mit einigen direkteren Rennen.