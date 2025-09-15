Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Territoriums von Coeur d'Essonne kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

17. September 2025 von 17 bis 19 Uhr am Croix Blanche (Bushaltestelle: ZI Croix blanche).

18. September 2025 von 17 bis 19 Uhr im Bahnhof Brétigny-sur-Orge (Brossolette-Seite).

19. September 2025 von 17 bis 19 Uhr im Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois (Place Côté).

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Coeur d'Essonne angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @CoeurEs_IDFM