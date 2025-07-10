Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Großraums Versailles kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns darauf, Sie am Mittwoch, den 24. September 2025 von 11 bis 14 Uhr im Satory Mobilab in Versailles begrüßen zu dürfen.

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den angebotenen tickets und Dienstleistungen auf dem Gebiet von Grand Versailles.

Wir freuen uns auf Sie!

Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @Versailles_IDFM