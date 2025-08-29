Ähnliche Nachrichten

Lassen Sie uns gemeinsam über Mobilität sprechen!

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche kommen wir zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

Dienstag, 16. September 2025 von 16:00 bis 18:30 Uhr , im Bahnhof Saint-Germain-en-Laye

, im Bahnhof Saint-Germain-en-Laye Samstag, 20. September 2025 von 9:00 bis 17:00 Uhr, Rue de Paris in Saint-Germain-en-Laye

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und Dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!