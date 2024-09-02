Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets von Sénart kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

Im Bahnhof Lieusaint: Montag, 16. September 2024 von 16:30 bis 18 Uhr und Dienstag, 17. September von 6:40 bis 8:30 Uhr und von 16:30 bis 18 Uhr

Im Bahnhof Combs-la-Ville: Mittwoch, 18. September 2024 von 6:40 bis 8:30 Uhr und Donnerstag, 19. September von 16:30 bis 18 Uhr

Im Bahnhof Cesson: Mittwoch, 18. September von 16:30 bis 18 Uhr und Donnerstag, 19. September von 6:40 bis 8:30 Uhr

Im Bahnhof Savigny-le-Temple: Freitag, 20. September 2024 von 6:40 bis 8:30 Uhr und von 16:30 bis 18 Uhr

An der Haltestelle Trait d'Union am Carré Sénart: Samstag, 21. September 2024 von 14 bis 16.30 Uhr

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Sénart angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!