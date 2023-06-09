Ähnliche Nachrichten

Die Optile-Schultransportkarte ist ein ticket, der nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.

(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).

Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.

Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf eine Optile-Schulkarte.



Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber nach einem Abonnement ausgestellt.