Ähnliche Nachrichten

Die Schulbuskarte (CSB) ermöglicht eine einzige tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen dem Wohnort und der Schule des Schülers auf einer regulären Buslinie, die von OPTILE zugelassen ist (Start-Ziel-Bestimmung für das Schuljahr festgelegt).

Bedingungen für den Zugang zur Schulbuskarte

Wohnsitz in Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden.

Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.

Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Vorbereitungsklasse für die Lehre und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet.

Werden Sie mit dem Status eines externen oder Halbpensionärs unterrichtet.

Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.

*Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).

Wie abonniere/erneuere ich die Optile School Card?

Erneuerung

Sie haben Ihre Datei erhalten, denken Sie daran, Ihre Informationen zu ändern.

Sie senden Ihr ausgefülltes Formular an folgende Adresse zurück:

Francilité Seine und Oise

Schulkarten-Service

13 Rue de la Tréate

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

1. Abonnement

Laden Sie Ihr Anmeldeformular herunter

Füllen Sie es aus und lassen Sie es von Ihrer Hochschule / High School validieren

Die Akte ist nur per Post zurückzusenden, ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und abgestempelt von der Schule, mit der Zahlung per Scheck an Francilité Seine et Oise an die folgende Adresse:

Francilité Seine und Oise

Schulkarten-Service

13 Rue de la Tréate

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Es werden nur vollständige Akten bearbeitet, unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Dateien werden automatisch an die Familien zurückgegeben.

Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen, vor Ort werden keine Dateien angenommen.