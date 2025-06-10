Die Anmeldung für die Schulbuskarte (ex Optile-Karte) für das Jahr 2025/2026 ist ab dem 10. Juni 2025 möglich! Informieren Sie sich jetzt und abonnieren Sie diese Transportkarte!
Junger Mann im Bus
Für wen ist die Schulbuskarte gedacht?
Die Schulbuskarte (ex Optile-Karte) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.
(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).
Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.
Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.
Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber nach einem Abonnement ausgestellt.
Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.
Teilnahmevoraussetzungen:
Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnsitz in Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden.
- Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.
- Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberstufe unterrichtet.
- Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (mit Ausnahme von Ausnahmen für gefährliche Routen).
- Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*
* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).
Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?
*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.
*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen. Vor Ort werden keine Bewerbungen angenommen.
Schritte zum Abonnement:
- Laden Sie unten die Datei herunter, die Sie ausdrucken und ausfüllen müssen
> Alle Felder in den Teilen A / B / C sind Pflichtfelder, Feld D ist optional.
> Der Stempel und die Unterschrift der Schule sind ebenfalls für jedes neue Abonnement obligatorisch.
- Fügen Sie Ihrer Akte in einem Umschlag Ihre Zahlung per Scheck bei, zahlbar an KEOLIS
(Details im Abschnitt "Preise der Optile-Schulkarte")
> Es dürfen keine Fotos, vorfrankierten Umschläge oder andere Artikel gesendet werden. Wir können die Rücksendung dieser Artikel nicht garantieren.
- Senden Sie Ihre Datei per Post an folgende Adresse:
Keolis Val d'Yerres Val de Seine - Schulkartenservice
Charles Mory Straße 19
91210 Draveil
- Erhalten Sie den Schulausweis so schnell wie möglich an die Adresse, die Sie uns in der Datei mitgeteilt haben.
Preis der Optile-Schulkarte:
Die Preise der Optile-Schulkarte basieren auf der Anzahl der Abschnitte, d. h. einer von Optile und Île-de-France mobilité berechneten Entfernung zwischen der Abfahrtsadresse und der Schule;
Um die Anzahl der Abschnitte zu erfahren, die der Route Ihres Kindes entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte.
Für das Gebiet Val d'Yerres Val de Seine finden Sie unten die allgemeinen Tarife sowie die subventionierten Tarife.
Um den Preis zu erfahren, der der Reise Ihres Kindes entspricht, kontaktieren Sie uns.
Seien Sie vorsichtig, wenn der Endpreis 365 € übersteigt, wird Ihre Anfrage automatisch abgelehnt.
>Der Navigo Imagine'R-Pass ist für Sie vorteilhafter.
Kommunale und departementale Subventionen:
Kommunen können Ihnen manchmal einen Zuschuss anbieten. Wir laden Sie ein, sich an Ihr Rathaus oder den Verkehrsdienst Ihrer Gemeinde zu wenden, um sich zu informieren.
Das Departement Essonne bietet Subventionen unter bestimmten Bedingungen für Transport tickets an.
Wir laden Sie ein, die Website der Abteilung zu konsultieren, indem Sie hier klicken, um die Modalitäten zu erfahren.
Erfahren Sie mehr:
Benötigen Sie weitere Informationen zur Bedienung oder zum Abonnement der Schulbuskarte?
Kontaktieren Sie uns! Unsere Teams beantworten gerne Ihre Fragen.