Ähnliche Nachrichten

Neu: Ihre TàD-Linie 78 fährt auch sonntags

Ab sofort können Sie eine Sonntagsfahrt buchen (für eine Fahrt ab dem 29. August)!

Ab dem 29. August 2022 kommt Ihr Transport on Demand in Aigremont und Chambourcy an und nimmt einige Haltestellen der Linien R6 und 8 wieder auf. Service auf Reservierung verfügbar.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Sonntagsfahrt mit 4 neuen Fahrplänen ab Collège André Derain zu buchen:

  • 11:20
  • 13:20
  • 15:20
  • 17:20

Stundenbroschüre TàD 78

 -  1.1 MB

Diese Zeiten wurden so gewählt, dass Sie andere Anschlusslinien leicht erreichen können:

  • Die Linie R4 beginnt ihr Rennen in Richtung Saint-Germain-en-Laye um 11:30, 13:30, 15:30 und 17:30 Uhr am Collège André Derain.
  • Die Linie 52 beginnt ihr Rennen in Richtung Poissy La Bruyère um 15:30 und 17:35 Uhr

Bis bald auf unseren Linien!

