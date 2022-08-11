Ähnliche Nachrichten

Ab dem 29. August 2022 kommt Ihr Transport on Demand in Aigremont und Chambourcy an und nimmt einige Haltestellen der Linien R6 und 8 wieder auf. Service auf Reservierung verfügbar.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Sonntagsfahrt mit 4 neuen Fahrplänen ab Collège André Derain zu buchen:
- 11:20
- 13:20
- 15:20
- 17:20
Diese Zeiten wurden so gewählt, dass Sie andere Anschlusslinien leicht erreichen können:
- Die Linie R4 beginnt ihr Rennen in Richtung Saint-Germain-en-Laye um 11:30, 13:30, 15:30 und 17:30 Uhr am Collège André Derain.
- Die Linie 52 beginnt ihr Rennen in Richtung Poissy La Bruyère um 15:30 und 17:35 Uhr
Bis bald auf unseren Linien!