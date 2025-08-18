Nach der erfolgreichen Umsetzung der Linien 4602, 4621 und 4622 im Rahmen der ersten Phase der Umstrukturierung des Busnetzes im April 2025 wird die Neugestaltung der Linien auf dem Gebiet von Paris Saclay fortgesetzt.
Ab dem 15. September werden neue Änderungen umgesetzt. Sie betreffen insbesondere die Gemeinden Marcoussis, Orsay, Palaiseau und Les Ulis und gehen mit der Neunummerierung der Linien des Netzes einher.
In wenigen Worten:
- die Linien 5 und DM10A werden zusammengelegt und zur neuen Linie 4605, deren Angebot gestärkt und erweitert wird (Schaffung eines Sonntagsangebots),
- Die Linie 4627 wird geschaffen, um das Krankenhaus Paris-Saclay von Les Ulis und Orsay aus besser zu bedienen.
- Die Linien 4665 und 4666 übernehmen die Schulfahrten der ehemaligen DM10A für die Gymnasien Essouriau und Blaise Pascal.
Linie 4605
Diese Linie verbindet die Stadt Marcoussis von Montag bis Sonntag über Les Ulis mit der von Orsay.
In Marcoussis verkehrt sie zwischen den Haltestellen Chêne Rond und Poteau Blanc, mit einer teilweisen Endstation in Étang Neuf während der Hauptverkehrszeit an Wochentagen.
In Les Ulis bedient sie das Einkaufszentrum Ulis 2 auf der Aubrac-Seite und bietet viele Verbindungen mit anderen Buslinien (Linie 4621 für Massy-Palaiseau - Haltestellen Cevennen oder Stade, Linie 9 für das Plateau de Saclay - Haltestelle Bourgogne).
In Orsay endet sie am RER-Bahnhof B Orsay-Ville und bietet eine direkte Anbindung an Paris.
Die Linie 4605 ist + einfach, + Passagen, + Amplitude!
» Betrieb : Montag bis Sonntag
» Amplitude : 5h00 - 22h05 an Wochentagen, 5h28 - 22h05 am Samstag und 7h20 - 21h35 am Sonntag
» Frequenz der Woche : 12 bis 24 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 30 Minuten während der Talsohle
» Frequenz Samstag : 30 Minuten vormittags, 20 Minuten nachmittags
» Frequenz Sonntag : 60 Minuten vormittags, 30 Minuten nachmittags
4605 Linienplan
Linie 4627
Diese neue Linie verbindet die Gemeinden Les Ulis und Orsay mit dem neuen Krankenhaus Paris-Saclay. Es ermöglicht den Zugang zum Krankenhausgelände ohne Korrespondenz und auf schnelle Weise.
Es bietet auch Zugang zu den Rathäusern von Les Ulis und Orsay sowie zu den Sektoren Corbeville und École Polytechnique.
Die Linie 4627 ist + direkt und + Amplitude!
» Betrieb : Montag bis Samstag
» Amplitude : 6:05 - 22:15 wochentags und samstags 6:15 - 22:15 Uhr
» Wöchentliche Frequenz : 30 Minuten
» Frequenz Samstag : 30 Minuten
4627 Linienplan
Linie 4665
Diese regelmäßige Schullinie bedient das Gymnasium Essouriau (Les Ulis) von Marcoussis aus.
» Betrieb : Montag bis Samstag
» Amplitude : 7h41 - 18h15 an Wochentagen, 7h49 - 12h50 an Samstagen
» Wöchentliche Frequenz : 3 Fahrten / 4 Hin- und Rückfahrten pro Tag
» Frequenz Samstag : 2 Hin- / 2 Rückfahrten pro Samstag
4665 Linienplan
Linie 4666
Diese reguläre Schullinie bedient das Gymnasium Blaise Pascal (Orsay) von Marcoussis über Villejust.
» Betrieb : Montag bis Freitag
» Amplitude : 6:57 und 17:36 Uhr
» Häufigkeit der Woche : 1 Fahrt / 1 Rückfahrt pro Tag
4666 Linienplan
Treffen Sie uns ab Beginn des Schuljahres vor Ort, um alle Ihre Fragen zu beantworten!
Finden Sie unsere Anwesenheit auf unserem Konto X: @Saclay_IDFM