Linie 4605

Diese Linie verbindet die Stadt Marcoussis von Montag bis Sonntag über Les Ulis mit der von Orsay.

In Marcoussis verkehrt sie zwischen den Haltestellen Chêne Rond und Poteau Blanc, mit einer teilweisen Endstation in Étang Neuf während der Hauptverkehrszeit an Wochentagen.

In Les Ulis bedient sie das Einkaufszentrum Ulis 2 auf der Aubrac-Seite und bietet viele Verbindungen mit anderen Buslinien (Linie 4621 für Massy-Palaiseau - Haltestellen Cevennen oder Stade, Linie 9 für das Plateau de Saclay - Haltestelle Bourgogne).

In Orsay endet sie am RER-Bahnhof B Orsay-Ville und bietet eine direkte Anbindung an Paris.

Die Linie 4605 ist + einfach, + Passagen, + Amplitude!

» Betrieb : Montag bis Sonntag

» Amplitude : 5h00 - 22h05 an Wochentagen, 5h28 - 22h05 am Samstag und 7h20 - 21h35 am Sonntag

» Frequenz der Woche : 12 bis 24 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 30 Minuten während der Talsohle

» Frequenz Samstag : 30 Minuten vormittags, 20 Minuten nachmittags

» Frequenz Sonntag : 60 Minuten vormittags, 30 Minuten nachmittags