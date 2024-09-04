Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Paris Saclay

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, davon 1.500 in den äußeren Vororten, und die Nummerierung führte dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gab es 13 Buslinien mit der Nummer 10!

Die Nummern ändern sich, so dass jede Linie in Île-de-France eine eindeutige Nummer hat.

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Paris Saclay beginnen die Buslinien jetzt mit 46.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern.

Beispiel: Linie 1 wird zu 4601.

Die Nummern der Express-Linien beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung.

Beispiel: Die Expresslinie 91-05 wird zur Linie 9105.

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.

Wann ändern Zeilen ihre Nummer?

Mit Ausnahme der Linien 4602, 4621 und 4622, die am 22. April 2025 in die regionale Neunummerierung integriert wurden, ändern alle Linien im Gebiet Paris Saclay ab dem15. September 2025 ihre Nummer.