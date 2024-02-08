Das Imagine'R-Paket

Für die Einwohner der 17 Gemeinden von Seine-et-Marne der Agglomerationsgemeinschaft Roissy Pays de France sind die Registrierungsverfahren wie folgt:

Die Anmeldeunterlagen sind ab Juni in den Rathäusern erhältlich.

Die Frist für die Einreichung des Antrags im Rathaus für Schüler der Mittel- und Oberstufe ist der 31. Dezember 2023 (mit Ausnahme von Neuankömmlingen und Studenten nach dem BAC bis zum 30. März 2024).

Der Preis für Mittelschüler beträgt 56€*.

Der Preis für Gymnasiasten und Studenten beträgt 179€*.

*Für die Gemeinden Compans, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Mitry-Mory, Othis, Rouvres erkundigen Sie sich im Rathaus nach Preisen oder über die E-Mail-Adresse [email protected]

Seien Sie vorsichtig, um von diesen Tarifen zu profitieren, müssen Sie die Datei unbedingt in Ihrem Rathaus hinterlegen.

Für die anderen Gemeinden des Departements Seine-et-Marne muss die Anmeldung online erfolgen. Alle Informationen hier.