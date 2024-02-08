Das Imagine'R-Paket
Mit dem imagine'R-Paket kann Ihr Kind das ganze Jahr über durch die Ile-de-France reisen.
Für die Einwohner der 25 Gemeinden des Val d'Oise der Agglomerationsgemeinschaft Roissy Pays de France sind die Registrierungsverfahren wie folgt:
- Die Anmeldeunterlagen sind ab Juni in den Rathäusern erhältlich.
- Die Frist für die Einreichung des Antrags im Rathaus für Schüler der Mittel- und Oberstufe ist der 31. Dezember des laufenden Schuljahres (mit Ausnahme von Neuankömmlingen und Schülern nach BAC bis zum 30. März des laufenden Schuljahres).
- Der Preis für Mittelschüler beträgt 56€.
- Der Preis für Gymnasiasten und Studenten beträgt 179€.
Seien Sie vorsichtig, um von diesen Tarifen zu profitieren, müssen Sie die Datei unbedingt in Ihrem Rathaus hinterlegen.
Für die anderen Gemeinden des Val d'Oise muss die Anmeldung online erfolgen. Alle Informationen hier.
Für die Einwohner der Gemeinde Bonneuil-en-France erkundigen Sie sich beim Rathaus nach den Preisen.
Die Schulkarte Bus regelmäßige Linien (Optile-Karte)
Die Optile-Schülerbeförderungskarte ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit zwischen Wohnung und Schule gültig ist (diese Karte erlaubt keine Fahrten während der Schulferien, Wochenenden und Feiertage).
Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung absolvieren. (unter 18 Jahre alt am 1. September des laufenden Jahres)
Kindergartenkinder haben keinen Anspruch auf eine Optile-Schulkarte.
Um von dieser Karte zu profitieren, müssen Sie mehr als 3 km von der Schule entfernt wohnen (Entfernung auf der Grundlage eines zu Fuß zurückgelegten Weges).
Darüber hinaus wird diese Karte von uns ausgestellt, nachdem wir das Anmeldeformular vor dem 31. Oktober des Jahres an die folgende Adresse gesendet haben:
Ort namens la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot
Tarife nach Ihrer Wohngemeinde:
- Für die Einwohner der 25 Gemeinden* des Val d'Oise der Agglomerationsgemeinschaft Roissy Pays de France: 17€
Für Einwohner von Lasso: 66,02€
- Für alle anderen Gemeinden des Val d'Oise, die von den Linien des Gebiets Roissy Ouest bedient werden: 125,52 €
*Für die Gemeinde Roissy-en-France ist die Karte kostenlos.
Bei Verlust wenden Sie sich an den Schuldienst in [email protected] , der Ihnen ein Duplikat ausstellt.
Die Ausgabe eines Duplikats kostet 18 €.