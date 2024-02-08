Das Imagine'R-Paket

Mit dem imagine'R-Paket kann Ihr Kind das ganze Jahr über durch die Ile-de-France reisen.

Für die Einwohner der 25 Gemeinden des Val d'Oise der Agglomerationsgemeinschaft Roissy Pays de France sind die Registrierungsverfahren wie folgt:

Die Anmeldeunterlagen sind ab Juni in den Rathäusern erhältlich.

Die Frist für die Einreichung des Antrags im Rathaus für Schüler der Mittel- und Oberstufe ist der 31. Dezember des laufenden Schuljahres (mit Ausnahme von Neuankömmlingen und Schülern nach BAC bis zum 30. März des laufenden Schuljahres).

Der Preis für Mittelschüler beträgt 56€.

Der Preis für Gymnasiasten und Studenten beträgt 179€.

Seien Sie vorsichtig, um von diesen Tarifen zu profitieren, müssen Sie die Datei unbedingt in Ihrem Rathaus hinterlegen.

Für die anderen Gemeinden des Val d'Oise muss die Anmeldung online erfolgen. Alle Informationen hier.

Für die Einwohner der Gemeinde Bonneuil-en-France erkundigen Sie sich beim Rathaus nach den Preisen.