Ähnliche Nachrichten

Änderung der Route der Linie 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose
Die Route der Linie 5 entwickelt sich weiter und endet an der Haltestelle Gare Sud de Poissy (Bahnsteig 3C).
Die Haltestellen La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta und Rue de la Marne werden nicht mehr bedient.
Es werden 4 neue Haltestellen bedient:
- Viertel Noailles (Boulevard Robespierre),
- Boulevard Robespierre (Haltestelle der Linien 3 und 55),
- Boulevard Rose (vor dem Tunnel, der zum Stadtteil La Bruyère führt),
- Sorbiers (an der Kreuzung zwischen der Rue des Sorbiers und dem Boulevard Rose).
Das Urteil Foch Justice wird in der Rue de la Justice vertagt.
Entdecken Sie unten die neue Route und den neuen Fahrplan Ihrer Linie:
Schema der Linie 5 ab 30. September 2024
Änderung der Route 57 - POISSY Lycée Le Corbusier – POISSY Boulevard Rose
Die Linie 57 fährt an der Haltestelle Boulevard Rose ab.
Die Haltestellen La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy und Commissariat werden nicht mehr bedient.
Die Abfahrt am Morgen erfolgt um 7:45 Uhr.
Vom Lycée Le Corbusier bedient die Linie 57 die Haltestelle Le Cep.
Entdecken Sie unten die neue Route und den neuen Fahrplan Ihrer Linie:
Verstärkung der Linie 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Haus der Insekten – Park der Menschen des Grases – Bahnhof SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Um diese Änderungen zu unterstützen und den Bedürfnissen aller Fahrgäste gerecht zu werden, wird die Linie 1 ab dem 30. September montags bis freitags morgens zwischen 7 und 9.30 Uhr und abends zwischen 16.30 und 19 Uhr verstärkt.
Entdecken Sie unten das neue Zeitblatt Ihrer Linie.
Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me " des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.