Ähnliche Nachrichten

Die Route der Linie 5 entwickelt sich weiter und endet an der Haltestelle Gare Sud de Poissy (Bahnsteig 3C).

Die Haltestellen La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta und Rue de la Marne werden nicht mehr bedient.

Es werden 4 neue Haltestellen bedient:

Viertel Noailles (Boulevard Robespierre),

Boulevard Robespierre (Haltestelle der Linien 3 und 55),

Boulevard Rose (vor dem Tunnel, der zum Stadtteil La Bruyère führt),

Sorbiers (an der Kreuzung zwischen der Rue des Sorbiers und dem Boulevard Rose).

Das Urteil Foch Justice wird in der Rue de la Justice vertagt.

Entdecken Sie unten die neue Route und den neuen Fahrplan Ihrer Linie: