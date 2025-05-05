Ähnliche Nachrichten

Der Bahnhofsmast Marly-le-Roi wird 2025 komplett saniert.
Dieses Entwicklungsprojekt zielt darauf ab, die verschiedenen Räume zwischen den Verkehrsmitteln (Busse, Autos, Radfahrer und Fußgänger) zu sichern und einen geräumigen und begrünten Raum vor dem Bahnhofsplatz zu schaffen.
- Vom 28. April bis 13. Juni 2025 von 8:00 bis 17:00 Uhr: Der Bahnhof Marly-le-Roi – Parvis wird nicht von der Linie 10 in Richtung Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers bedient. Bitte beachten Sie die Haltestelle Gare de Marly-le-Roi – Bèque.
Vorläufiger Zeitplan der Arbeiten:
- Vom 28. April 2025 bis zum 13. Juni 2025 in der Alfred Couturier Street
- Von Juni bis Oktober 2025: mehrere Achsen: Kreuzung der Straßen Henri Bouilhet, Avenue du Général Leclerc, RD7
Die Akteure dieses Projekts sind: Île-de-France Mobilités, die Agglomerationsgemeinschaft Saint Germain Boucles de Seine, die Stadt Marly-le-Roi und das Departement Yvelines.
