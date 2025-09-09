Ähnliche Nachrichten

Arbeiten an der Linie H am Wochenende: Buslinien 1514 und 1515 verstärkt!

Während der Unterbrechung der Linie H zwischen Épinay-Villetaneuse und Ermont-Eaubonne werden die Buslinien 1514 und 1515 verstärkt, um Ihnen das Reisen während der Arbeiten zwischen Paris Gare-du-Nord und Pontoise zu erleichtern. Welche Einrichtungen sind für Sie geplant? Wir stellen sie Ihnen hier vor.

Während der 3 Wochenenden der Verkehrsunterbrechung wird auf der Linie H zwischen Epinay Villetaneuse und Ermont Eaubonne in beiden Fahrtrichtungen eine spezielle Vorrichtung eingerichtet:

  • Samstag, 31. Januar bis Sonntag, 1. Februar
  • Samstag, 7. bis Sonntag, 8. Februar
  • Samstag, 21. bis Sonntag, 22. Februar

An den Arbeitswochenenden profitieren die Linien 1514 und 1515 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.

Linie 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne Samstag und Sonntag

  • Zum Bahnhof Ermont Eaubonne: erste Abfahrt um 5:00 Uhr und letzte Abfahrt um 1:03 Uhr
  • Zum Bahnhof Enghien-les-Bains: erste Abfahrt um 5:35 Uhr und letzte Abfahrt um 1:05 Uhr

Linie 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*

  • Zum Gare d'Épinay Villetaneuse *: erste Abfahrt um 5:00 Uhr und letzte Abfahrt um 0:30 Uhr
  • Zum Bahnhof Enghien-les-Bains *: erste Abfahrt um 5:46 Uhr und letzte Abfahrt um 0:38 Uhr

* Übliche Zeiten zwischen dem Bahnhof Enghien-les-Bains und La Chênée

Laden Sie den erweiterten Fahrplan für 1514 herunter
Laden Sie den erweiterten Fahrplan für 1515 herunter

