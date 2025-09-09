Ähnliche Nachrichten

Während der 3 Wochenenden der Verkehrsunterbrechung wird auf der Linie H zwischen Epinay Villetaneuse und Ermont Eaubonne in beiden Fahrtrichtungen eine spezielle Vorrichtung eingerichtet:
- Samstag, 31. Januar bis Sonntag, 1. Februar
- Samstag, 7. bis Sonntag, 8. Februar
- Samstag, 21. bis Sonntag, 22. Februar
An den Arbeitswochenenden profitieren die Linien 1514 und 1515 von zusätzlichen Fahrten und verlängerten Fahrplänen.
Linie 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne Samstag und Sonntag
- Zum Bahnhof Ermont Eaubonne: erste Abfahrt um 5:00 Uhr und letzte Abfahrt um 1:03 Uhr
- Zum Bahnhof Enghien-les-Bains: erste Abfahrt um 5:35 Uhr und letzte Abfahrt um 1:05 Uhr
Linie 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*
- Zum Gare d'Épinay Villetaneuse *: erste Abfahrt um 5:00 Uhr und letzte Abfahrt um 0:30 Uhr
- Zum Bahnhof Enghien-les-Bains *: erste Abfahrt um 5:46 Uhr und letzte Abfahrt um 0:38 Uhr
* Übliche Zeiten zwischen dem Bahnhof Enghien-les-Bains und La Chênée